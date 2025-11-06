Не "Океаном Ельзи" єдиним: музиканти, про яких зняли документальні фільми
- Документальні фільми про зірок, такі як: "У ліжку з Мадонною", "Емі", "Metallica: Some Kind of Monster" та "One Direction: This Is Us", показують залаштункове життя музикантів, їхні успіхи та труднощі.
- Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" вийшов у прокат в Україні. Він розповідає про 30-річну історію гурту, а зібрані кошти за перші два дні підуть на реабілітацію українських захисників.
Цими днями у прокати кіно вийшов фільм про український гурт "Океан Ельзи". Такі документальні стрічки дозволяють побачити іншу сторону слави: не сцени, а залаштунки, не красиві кліпи, а справжні нерви, страх й жертви заради мрії.
В історії кіно відзнято чимало таких стрічок про зірок шоубізнесу. І якщо ви думаєте, що масштабні музичні документальні фільми – це лише про "Океан Ельзи" чи світових легенд першого ешелону, то нижче – кілька стрічок, які доводять: за кожним хітом стоїть реальна людина, її історія і ціна успіху, пише 24 Канал.
Не пропустіть 5 найкращих фільмів з Анджеліною Джолі, яка приїхала в Україну
"У ліжку з Мадонною", 1991
У фільмі відзняли гастролі Мадонни під час туру Blond Ambition. Камера фіксувала не тільки виступи зірки, але і її приватне життя, конфлікти з командою, роботу над шоу, стосунки з друзями та коханцями.
Провокативний, відвертий та скандальний портрет артистки, яка ламала правила ще до TikTok та ери соцмереж.
Не варто думати, що успіх можливий тільки на великих екранах. Ліцензійна букмекерська компанія Favbet показує, що це не так та дозволяє відчути смак перемоги своїм гравцям.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.
"Емі", 2015
Документальна драма про Емі Вайнхаус – від її перших виступів до останніх років життя. Фільм базується на реальних архівах, відео та голосі самої Емі, показує її талант, болючі стосунки, залежності, славу, яку вона не витримала, і той вигорілий світ, у якому її життя закінчилось надто рано.
"Metallica: Some Kind of Monster", 2004
Фільм занурює у найважчий період гурту Metallica, коли всередині колективу вибухнула криза, музиканти посварилися, а група була близька до розпаду. Глядачі зсередини побачили конфлікти, відверті розмови, повернення Хетфілда після реабілітації й народження нового альбому.
Це історія про те, що навіть легенди бувають на межі.
"One Direction: This Is Us", 2013
Документальна історія про шлях британського бойз-бенду One Direction – від кастингів на Х-Факторі до стадіонів і всесвітньої популярності. Фільм знімали під час гастролей містами світу, роботу над піснями після виступів, фанатську істерію та дружбу між учасниками в період, коли вони були на піку слави й вважалися більшими зірками, ніж гурт The Beatles.
Нагадаємо, що минулого року помер колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн.
Що відомо про документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?
- Стрічка вийшла у прокати в Україні 6 листопада в понад 150 кінотеатрах. Зібрані кошти за перші два дні підуть на реабілітацію українських захисників у львівському центрі UNBROKEN.
- Придбати квитки можна у мережах "Планета Кіно", MULTIPLEX, кінотеатрі KINOMAN, Wizoria "Сінема Сіті" та "Жовтень".
- Стрічка розповідає про 30-річну історію гурту. Глядачі вже мають змогу побачити на великих екранах історію без прикрас – про те, як усе починалося, які труднощі переживали музиканти і як вони досягли того, що мають зараз. На знімання фільму пішло півтора року.