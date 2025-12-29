Те, що варто побачити: документальні українські фільми 2025 року
- Український фільм "2000 метрів до Андріївки" від оскароносного режисера Мстислава Чернова розповідає про контрнаступ на Бахмутському напрямку та доступний на платформі Київстар ТБ.
- Документальні фільми "Антарктида" та "Океан Ельзи: Спостереження шторму" зібрали значні касові збори в українських кінотеатрах та вже доступні для перегляду онлайн.
Цього року українські документальні стрічки стали чи не одними з найкасовіших. Цікаво, що всі три фільми відрізняються жанром і темою.
Та, мабуть, така різножанровість це великий плюс, адже глядач мав із чого обрати. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу про які документальні фільми йдеться та що про них відомо.
Документальні українські фільми 2025 року
"2000 метрів до Андріївки"
Рейтинг IMDb: 8,7
Стрічка створена разом з Associated Press та FRONTLINE (PBS). Перша та основна телевізійна прем'єра відбулась 25 листопада на американському каналі PBS – одному із найвпливовіших суспільних мовників у США та світі.
Події документального фільму оскароносного режисера Мстислава Чернова розвиваються на тлі українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Режисер разом із фотографом Олександром Бабенком слідували за українськими солдатами з 3-ї окремої штурмової бригади, які мали пройти укріплений ліс для деокупації села Андріївка.
Друга онлайн-прем'єра відбулась 27 листопада на платформі Київстар ТБ, де фільм доступний українською мовою.
"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму
На початку грудня стало відомо, що на церемонії Gotham Awards 2025 український фільм "2000 метрів до Андріївки" програв у номінації російському фільму про "незалежну журналістику".
Фільм Юлії Локтєвої "Мої небажані друзі: Частина I – Останні ефіри в Москві" виграв у категорії "Найкращий документальний фільм".
"Антарктида"
Рейтинг IMDb: 8,5
"Антарктида" – це другий фільм українського тревел-блогера Антона Птушкіна, який присвячений життю та роботі учасників 30-ї української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський".
У документальній стрічці показали побут полярників, їхнє життя в Антарктиді, їхню взаємодію з місцевою фауною та наукові дослідження, зокрема кліматичні спостереження. Тривалість фільму – 86 хвилин.
"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму
Документальний фільм "Антарктида" зібрав рекорду суму серед усіх документальних фільмів України.
У кінотеатрах Multiplex було продано понад 25 тисяч квитків на суму майже 5 мільйонів гривень, а в "Планета кіно" – 11 тисяч квитків на 2,3 мільйона гривень.
"Океан Ельзи: Спостереження шторму"
Рейтинг IMDb: 8,1
Стрічка розповідає історію Океану Ельзи – головного гурту незалежної України. Кінокартина побудована на унікальних архівах, невідомих фактах і щирих спогадів тих, хто творив і розвивав колектив. Її знімали аж півтора року.
Люди дуже по-різному сприйняли цей фільм. Хтось уперше відкрив для себе гурт, хтось – хоча й знав пісні – почув Океан Ельзи зовсім по-іншому. Багато хто згадав свої моменти життя, а дехто побачив у стрічці історію не лише про гурт, а й про себе. Онлайн-реліз продовжує його життя та дає змогу показати цю історію ще більшій кількості українців,
– каже Максим Сердюк, продюсер фільму.
"Океан Ельзи: Спостереження шторму": дивіться онлайн трейлер фільму
Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" відтепер доступний онлайн –ексклюзивно на SWEET.TV.
За перший прокатний вікенд документальний фільм зібрав понад 4 мільйони гривень, з яких 632 607 гривень передадуть на реабілітацію військових у Львові.