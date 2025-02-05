Сексуальні домагання, харасмент та насильство: скандал навколо викладачів КНУТКіТ

В українському інфопросторі активно розвивається флешмоб #немовчи, що став реакцією на численні звинувачення в сексуальних домаганнях, висунуті проти театральних викладачів і режисерів. Ініціатором флешмобу стали студенти та колишні слухачі творчих вишів, які хочуть привернути увагу до проблеми неприпустимої поведінки педагогів щодо студентів.

Цей флешмоб став відповіддю на серію скандалів, які викликали обурення громадськості, зокрема справи таких викладачів, як Андрій Білоус і Юрій Висоцький. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь, у чому обвинувачують викладачів.

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Андрій Білоус: зловживання владою та сексуальні домагання

Заслужений діяч мистецтв України, художній керівник Молодого театру в Києві та викладач власної майстерні в КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого.

Використовуючи свій статус та вплив, Білоус створював атмосферу страху та підпорядкування. Студентки ставали жертвами сексуального харасменту та маніпуляцій.

Вів еротичні листування зі студентками та акторками театру.



Андрій Білоус листувався зі студентками / Скриншот

Вимагав інтимні фото, схиляючи до розмов на інтимні теми.

Влаштовував "посвяти", де купався голим в озері зі студентами та спонукав їх до цього.

Використовував свій вплив у театрі для покарання або заохочення акторок залежно від їхньої згоди на особисті відносини.

Чинив емоційний тиск і шантаж.



Андрій Білоус листувався зі студентками / Скриншот

Софія Сапожнік стала першою, хто публічно заявив про домагання з боку Андрія Білоуса, порушивши мовчання, яке тривало роками. Її заява викликала значний резонанс і дала іншим студентам та театральним колегам сміливість поділитися власними переживаннями.

У мережі з'явилося безліч інших зізнань, у яких люди розповідали про подібні інциденти, про які вони довго мовчали через страх, сором або через невпевненість у своїй здатності протистояти тиску.

Серед тих, хто також зробив зізнання театральна балетмейстерка Ліда Соклакова, яка раніше працювала в "Молодому театрі", випускник університету Карпенка-Карого Валерій Філіпенко, а згодом з'явились анонімні свідчення ще кількох студенток.

У мережі уже можна знайти сотні коментарів та відео в тіктоці, де люди висловлюють своє обурення і шок від того, що сталося. Ось деякі з них:

Після того, як Андрія Білоуса публічно звинуватили в сексуальних домаганнях, він відмовився коментувати ситуацію. Всі запити журналістів залишилися без відповіді, за винятком однієї заяви. Білоус повідомив, що подав заяву до поліції, і що правоохоронці вже займаються цією справою. Він зазначив, що поки триває слідство, не буде надавати жодних коментарів з приводу подій, які сталися

Юрій Висоцький: фаворитизм та психологічне насильство

Актор театру, кіно та дубляжу, режисер, заслужений діяч мистецтв України, професор КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого.

Відомий своєю здатністю створювати токсичну атмосферу, де студенти стали залежними від його непередбачуваних примх та настроїв.

Чинив емоційний тиск, використовував залякування та практикував ізоляцію тих студентів, які не відповідали його вимогам чи поглядам.

Використовуючи своє становище, він дозволяв собі без згоди доторкатися до студенток, зокрема погладжувати їх по колінах, що порушувало межі особистого простору і спричиняло дискомфорт у тих, хто став його об'єктом.

Висловлював сексуалізовані коментарі, що ставало частиною його маніпуляцій і перетворювало атмосферу на ще більш небезпечну для студенток.

Своїми вимогами щодо зовнішнього вигляду він нав'язував студентам змінювати свою вагу відповідно до його суб'єктивних уявлень і стандартів, що сприяло розвитку комплексу неповноцінності та незадоволеності.

Практикував систему фаворитизму, коли він протягом місяців ігнорував тих студентів, які не відповідали його вимогам або не входили до числа його "улюбленців".

Карав студентів, не допускаючи їх до виступів на сцені, що ставало для них серйозним ударом і позбавляло їх шансів на професійний розвиток.

Порушував закон, проводячи частину занять російською мовою.

Про це у соцмережах розповіли колишні студенти його майстерні Сергій Волосовець та Остап Вакулюк. Окрім того, чимало уже відомих українських акторів дали відверте інтерв'ю Аліні Доротюк, де розповіли свої історії про викладання Юрія Пилиповича Висоцького.

Інтерв'ю Аліни Доротюк: дивіться відео онлайн

Викладач Юрій Висоцький спростував звинувачення в приниженні студентів та непристойних доторках до них. За його словами, такі заяви зроблені з метою "очорнити" репутацію університету.

Володимир Талашко

Андрій Білоус та Юрій Висоцький – не єдині скандальні викладачі в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Раніше мережу підірвала історія з Володимиром Талашком, який також опинився в центрі гучного скандалу.

У серпні 2021 року кілька жінок, серед яких були студентки та колишні абітурієнтки університету, звинуватили Талашка у сексуальних домаганнях. Це звинувачення спричинило великий резонанс у медіа та громадськості.

В результаті цих заяв Талашка було відсторонено від викладання, і в університеті було розпочато службове розслідування. Однак, після певного часу, Талашко вирішив залишити свою посаду і пішов з університету за власним бажанням.

Флешмоб #немовчи: що відомо про ініціативу у мережі

На тлі цих скандалів у мережі розпочався флешмоб #немовчи, у межах якого студенти та актори активно діляться своїми історіями про сексуальний харасмент у театральній сфері. Цей флешмоб став відповіддю на резонансні справи Олександра Балабана, Андрія Білоуса, Юрія Висоцького та інших викладачів творчих навчальних закладів, яких звинувачують у неприпустимій поведінці стосовно студентів. Учасники флешмобу відкрито діляться своїм досвідом, що допомагає привернути увагу до цієї серйозної проблеми в культурному середовищі.

На ситуацію відреагували не лише колишні студенти та експрацівники театрів, а й відомі публічні особистості. Серед тих, хто підтримав флешмоб і висловив свою думку, були військовослужбовиця Олена Апчел, акторки Ольга Ціцілінська та Ада Роговцева, телеведуча Марія Єфросиніна та багато інших.

Благодійний фонд "Сильні" в інстаграмі оголосив, що надасть безплатну психологічну допомогу всім, хто пережив травматичні події та потребує підтримки.