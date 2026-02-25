Донька відомого комедійного актора раптово померла у 42 роки

У родині відомого канадського актора Мартіна Шорта трапилось горе. Стало відомо про смерть його доньки Кетрін.

Про це повідомило видання TMZ. На момент смерті жінці було всього 42 роки.

Рекомендуємо Нова українська комедія, яка стрімко набирає популярності на Netflix

Яка причина смерті доньки Мартіна Шорта?

Доньку Мартіна Шорта, Кетрін, знайшли мертвою у її будинку в Лос-Анджелесі. Про це пише тако видання The News. Відомо, що на виклик прибули працівники правоохоронних органів та рятувальники. Наразі причиною смерті Кетрін названо вогнепальне поранення, яке вона завдала сама собі.

З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть Кетрін Хартлі Шорт. Родина Шортів спустошена цією втратою та просить поваги до приватності в цей складний час. Її любили всі та пам'ятатимуть за світло й радість, які вона приносила у світ,

– йдеться в заяві.

Мартін Шорт наразі публічно не коментував трагедію, адже відомо, що Кетрін вела непублічний спосіб життя.

Що відомо про родину Мартіна Шорта?