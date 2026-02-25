Про це повідомило видання TMZ. На момент смерті жінці було всього 42 роки.
Яка причина смерті доньки Мартіна Шорта?
Доньку Мартіна Шорта, Кетрін, знайшли мертвою у її будинку в Лос-Анджелесі. Про це пише тако видання The News. Відомо, що на виклик прибули працівники правоохоронних органів та рятувальники. Наразі причиною смерті Кетрін названо вогнепальне поранення, яке вона завдала сама собі.
З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть Кетрін Хартлі Шорт. Родина Шортів спустошена цією втратою та просить поваги до приватності в цей складний час. Її любили всі та пам'ятатимуть за світло й радість, які вона приносила у світ,
– йдеться в заяві.
Мартін Шорт наразі публічно не коментував трагедію, адже відомо, що Кетрін вела непублічний спосіб життя.
Що відомо про родину Мартіна Шорта?
- Мартін Шорт – канадський актор і комік, відомий за серіалом "Убивства в одній будівлі" та озвученням у фільмі "Сімейка Адамс".
- Мартін був одружений із Ненсі, канадською акторкою та співачкою, яка померла у 2010 році після тривалої боротьби з онкологією.
- Пара була разом понад 30 років.
- У подружжя троє дітей – Кетрін, Джонатан та Емма.
- На жаль, нещодавно трагічно померла Кетрін Шорт.
- Усі члени родини намагаються зберігати приватність і не виходити в публічний простір, оберігаючи своє особисте життя.
- Актор неодноразово зазначав, що родина для нього є головною опорою в житті.