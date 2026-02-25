Об этом сообщило издание TMZ. На момент смерти женщине было всего 42 года.

Какова причина смерти дочери Мартина Шорта?

Дочь Мартина Шорта, Кэтрин, нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. Об этом пишет такое издание The News. Известно, что на вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Сейчас причиной смерти Кэтрин названо огнестрельное ранение, которое она нанесла сама себе.

С глубокой скорбью мы подтверждаем смерть Кэтрин Хартли Шорт. Семья Шортов опустошена этой потерей и просит уважения к приватности в это сложное время. Ее любили все и будут помнить за свет и радость, которые она приносила в мир,

– говорится в заявлении.

Мартин Шорт пока публично не комментировал трагедию, ведь известно, что Кэтрин вела непубличный образ жизни.

Что известно о семье Мартина Шорта?