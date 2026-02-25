Дочь известного комедийного актера внезапно умерла в 42 года
- Дочь актера Мартина Шорта, Кэтрин, нашли мертвой в своем доме с огнестрельным ранением, которое она нанесла сама себе.
- Мартин Шорт, известный канадский актер, потерял жену Нэнси в 2010 году после длительной борьбы с онкологией; у них трое детей, одна из которых, Кэтрин, недавно трагически умерла.
В семье известного канадского актера Мартина Шорта случилось горе. Стало известно о смерти его дочери Кэтрин.
Об этом сообщило издание TMZ. На момент смерти женщине было всего 42 года.
Какова причина смерти дочери Мартина Шорта?
Дочь Мартина Шорта, Кэтрин, нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. Об этом пишет такое издание The News. Известно, что на вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Сейчас причиной смерти Кэтрин названо огнестрельное ранение, которое она нанесла сама себе.
С глубокой скорбью мы подтверждаем смерть Кэтрин Хартли Шорт. Семья Шортов опустошена этой потерей и просит уважения к приватности в это сложное время. Ее любили все и будут помнить за свет и радость, которые она приносила в мир,
– говорится в заявлении.
Мартин Шорт пока публично не комментировал трагедию, ведь известно, что Кэтрин вела непубличный образ жизни.
Что известно о семье Мартина Шорта?
- Мартин Шорт – канадский актер и комик, известный по сериалу "Убийства в одном здании" и озвучиванию в фильме "Семейка Адамс".
- Мартин был женат на Нэнси, канадской актрисой и певицей, которая умерла в 2010 году после длительной борьбы с онкологией.
- Пара была вместе более 30 лет.
- У супругов трое детей – Кэтрин, Джонатан и Эмма.
- К сожалению, недавно трагически умерла Кэтрин Шорт.
- Все члены семьи стараются сохранять приватность и не выходить в публичное пространство, оберегая свою личную жизнь.
- Актер неоднократно отмечал, что семья для него является главной опорой в жизни.