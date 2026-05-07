"Допоможіть" – новий американський фільм жахів Сема Реймі: чи варто дивитись стрічку

У січні 2026 року відбулася прем'єра нового американського фільму жахів під назвою "Допоможіть". Над стрічкою працював режисер Сем Реймі, відомий глядачам як творець "Людини-павука" та "Зловісних мерців".

У матеріалі 24 Каналу розповідаємось детальніше про сюжет та акторський склад. Також ділимося відгуками кінокритиків та оглядачів, які вже висловили свої враження. Це допоможе вам вирішити, чи вартий цей проєкт вашої уваги.

Радимо Померла українська акторка Любов Колесникова, яка зіграла роль баби Палажки у "Спіймати Кайдаша"

Про що сюжет фільму "Допоможіть"?

Фільм "Допоможіть" поєднує одразу кілька жанрів, які зазвичай подобаються кіноманам: трилер, жахи, пригоди та комедію.

Головні ролі виконали Рейчел МакАдамс, Ділан О'Браєн, Кріс Панг і Денніс Гейсберт.

Сюжет розгортається навколо двох колег, які дивом виживають після страшної авіакатастрофи. Вони опиняються на безлюдному острові, де змушені боротися за виживання в диких умовах.

"Допоможіть": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте все виявляється значно складнішим. Щоб вижити, їм потрібно не лише об'єднати фізичні зусилля, а й подолати давні образи та конфлікти. Лише за цих умов вони зможуть знайти шлях до порятунку.

Попереду – випробування не тільки фізичної витривалості, а й психологічної стійкості, адже найважча боротьба розгортається між їхніми характерами та внутрішніми страхами.

Детальніше про сюжет, акторський склад цієї кіноновинки також розповідало видання The Guardian.

Чи варто дивитись фільм "Допоможіть"?

У мережі можна знайти абсолютно різні відгуки глядачів після перегляду фільму "Допоможіть". Дехто відзначає впізнаваний стиль і режисуру Сема Реймі, сильну акторську гру, зокрема головних акторів, а також чорний гумор і загальний тон, який багатьом припав до душі. Водночас є й чимало критики.

На IMDb стрічка отримала 6,8 бала з 10 можливих, тож кожен формує власне враження. Однак на YouTube-каналі "Кінопил", де відверто говорять про те, які фільми варті уваги, а на які не варто витрачати час, висловили свою думку щодо стрічки. Там зазначили, що навряд чи фільм жахів "Допоможіть" можна вважати вдалим прикладом жанру.

Огляд фільму "Допоможіть": дивіться відео онлайн

За словами оглядачів, окремі сцени настільки гротескні, що водночас виглядають і огидно, і абсурдно, а іноді навіть смішно там, де мало б бути страшно. Крім того, розкритикували технічну реалізацію – зокрема візуальні ефекти, які виглядають недопрацьованими й вибивають із загальної атмосфери.

Також, на думку критиків, сюжет не рятує ситуацію: у ньому забагато хаосу й бракує глибини. Додаткові сюжетні лінії виглядають зайвими та перевантажують історію, а фінал не дає чіткого завершення.

У підсумку "Допоможіть" радше розчаровує, ніж лякає. Тож якщо ви шукаєте справді якісний і напружений жахастик, варто звернути увагу на інші варіанти.