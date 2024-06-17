Для тих, хто хоче гарно провести час: 2 дорами, які зацікавлять з перших хвилин

Останніми роками глядачі невпинно слідкують за виходом на екрани нових дорам. Кінематографісти створили чимало таких серіалів, які з головою занурюють у сюжет.

Кіно 24 підготувало 2 дорами, від яких важко відірватися. Незаважаючи на те, що вони кардинально відрізняються одина від одної, все ж впевнені, що кожна з них припаде вам до душі.

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"О, моя Венера"

Це легка та іронічна комедія про дівчину, яка страждає від зайвої ваги та про її взаємини із суворим фітнес-тренером.

Після того, як головну героїню Кан Чу Ин кинув хлопець, з яким вона зустрічалася 15 років, через те, що вона трохи погладшала, енергійна юристка вирішила змінити своє життя. Так, вона потрапляє до рук елітного фітнес-тренера, щоб привести себе у форму. Він чарівний, успішний та у нього є жорсткі методи, як перетворити звичайну дівчину на сліпучу красуню. Динамічний мікс характерів персонажів та їхні інтригуючі стосунки не дадуть вам відірватися від екрану.

"О, моя Венера": дивіться онлайн трейлер дорами

"Лікар-привид"

Для тих, хто любить фільми чи серіали про надприродне, ця дорама буде ідеальним вибором для перегляду. Серіал розповість про талановитого хірурга Чха Ен Міна, що врятував незліченну кількість життів. Однак в нього точно були проблеми з комунікацією, адже під час спілкування з людьми він часто був холодний і жорстокий. Проте таким він є як із пацієнтами, так і зі своїми колегами.

На жаль, приходить сумна звістка, адже аварія забрала життя цього лікаря. Однак не все так просто, оскільки після трагічного випадку, дух Чха Ен Міна опиняється у тілі молодого, недосвідченого ординатора Го Син Така.

"Лікар-привид": дивіться онлайн трейлер дорами

Яскраві емоційні переживання, чудові діалоги та цікаві сюжети – це те, що ви зможете побачити у цих дорамах. Приємного кіносеансу!