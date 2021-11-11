Досить паритися, – Анна Трінчер про те, як "відпустила" акторську професію

Молода українська блогерка, співачка та актриса Аня Трінчер стає дедалі популярнішою в мережі, проте не в кіно. За лаштунками шоу "Де логіка?" (Новий канал) дівчина зізналася, як змінилося її ставлення до кастингів та кінематографу.

Дівчина з'являється у багатьох телевізійних проєктах та тримається у топах соцмереж. Кар'єра блогера та співачки зараз – на першому місці, а ось в акторській справі в Ані все не так активно.

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"Десь пів року тому я "відпустила" професію акторки. Для себе вирішила, що моя роль мене знайде. Цього року знімаюся у головній ролі у повнометражному фільмі, який показуватимуть у кінотеатрах. Мене періодично запрошують на різні кастинги, але я дуже спокійно до них ставлюсь. А раніше це була істерія, щоденні вишукування кастинг-директорів, портфоліо всім на всі пошти, комунікація з усіма", – поділилась зірка.



Анна Трінчер з Богданом Буше на зйомках фільму "Любов і блогери" / Фото з інстаграму зірки

На думку дівчини, акторство – це найважча професія. Принаймні з творчих.

"Незважаючи на те, що я є представником трьох професій одночасно, вважаю, що акторство – це дуже складно. Під час кастингів дратувало очікування дзвінка, який не пролунає. Якоїсь миті я сказала: "Все! Досить паритися! У мене є основна професія – співачка. Я маю концерти, фан-базу, купу підписників, заробіток. Чого я парюся? Якщо буде потрібно у житті, воно прийде". Коли це зрозуміла, стало легко відпускати кастинги. Взагалі не хвилююся, пройду чи ні. Не хвилююся, що буде далі, – каже Аня.

Що відомо про Трінчер як акторку: