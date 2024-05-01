Документальна стрічка Алана Бадоєва "Довга доба" вийде на Netflix: дата прем'єри

Режисер Алан Бадоєв спільно з телеканалом "1+1 Україна" створив документальний фільм "Довга доба" про війну в Україні. Його розробка тривала 1,5 року, а для створення фільму було використано 200 годин відеоматеріалів.

Стрічка отримала шалений відгук від глядачів. А тепер її можна буде подивитись ще й на стримінговій платформі Netflix.

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"Довга доба" буде на Netflix: дата прем'єри

Фільм буде вперше представлений на платформі Netflix 1 травня. У його створенні взяли участь 12 тисяч українців.

Стрічка відтворює 200 годин хроніки про виживання, опір і звичайне життя українців під час війни. Кожна мить фільму була знята самими українцями за допомогою їх мобільних телефонів.

Деякі герої вижили, деякі загинули, проте їхні останні вчинки та слова залишилися. Ця історія має дійти до світу, адже "Довга Доба" триває прямо зараз.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "Довга доба"

У День Гідності та Свободи, 21 листопада 2023 року, стрічка вперше була представлена у Національному музеї історії України.

У лютому 2024 року Алан Бадоєв презентував документальний фільм у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.