З головою занурюють у сюжет: 2 серіали, які тривали роками, але від них неможливо відірватися

У сучасній кіноіндустрії не бракує телесеріалів на будь-який смак. Однак справді якісні проєкти – ті, яким вдалося захоплювати увагу глядачів сезон за сезоном, – знайти не так вже й просто.

Деяких кіноманів абсолютно не спиняє те, що кількість відзнятих сезонів перейшла позначку в 10. Кіно 24 розповість про 2 серіали, які протягом довгого часу не покидають уваги глядачів попри те, що почали їх знімати ще на початку 2000-х.

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"Надприродне"

Цей культовий американський телесеріал транслювався на екранах протягом 15 років. Якщо ви любите у серіалах елементи містики, драми, детективу й жахів, то це все є в "Надприродному".

Історія розповість про родину Вінчестерів. Джон та Мері жили щасливим життям зі своїми двома чарівними синами, Діном і Семом, поки не сталася трагедія, коли якесь невідоме і дуже дивне створіння вбило берегиню сім'ї.

З того часу хлопці разом зі своїм відважним батьком, переїжджали з одного місця на інше, щоб вижити та знайти вбивцю. Помста стала сенсом життя голови сімейства, а з часом він з'ясував, що крім нашого світу є ще й таємничий, в якому повно демонів і духів зла.

Так, чоловік став полювати на нечисть і вчив того ж своїх синів, але одного разу, він не повернувся додому...

"Надприродне": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Анатомія Грей"

Одним із найпопулярніших кінопроєктів, який транслюється вже понад 20 років, залишається американський медично-драматичний телесеріал "Анатомія Грей". Відомо, що пілотний епізод 1 сезону вийшов ще у 2005 році.

Цей серіал покаже бурхливу історію молодого хірурга Мередіт Грей та її нових колег у лікарні Сіетла. Ці віддані своїй справі хірурги, здається, ніколи не сплять, проводячи операції, крім цього розплутуючи службові романи та долаючи всі складнощі свого професійного та особистого життя. Від медичних таємниць до ускладнень у пацієнтів, від любовних інтересів до кар'єрних цілей – ця група лікарів знає, як збалансувати все це зі здоровою дозою гумору та щирим серцем.

"Анатомія Грей": дивіться онлайн трейлер серіалу

Попри те, що кожен з цих серіалів знятий в різних жанрах, це не стало перепоною, аби захопити увагу кіноманів на довгі роки.

Зауважимо, що серед проєктів, які входили до одних з найулюбленіших серед глядачів, були також і культові комедійні серіали.

Так, люди з усіх куточків світу досі люблять переглядати стрічки такі, як "Друзі", "Як я зустрів вашу маму" та інші. Адже вони дарували радість, сміх та чудернацьких персонажів, яких забути просто неможливо.