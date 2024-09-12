Українські бренди, дружина Макрона та Рим: що відомо про 4 сезон"Емілі в Парижі" на Netflix

15 серпня на платформі Netflix вийшла перша частина четвертого сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі". А вже з 12 вересня глядачі можуть насолоджуватися новими серіями.

На Кіно 24 ви зможете дізнатися найцікавіші факти про новий сезон: українські бренди, які з'явилися у стрічці, участь дружини президента Франції Еммануеля Макрона, а також нові локації, на яких знімали сцени серіалу. Читайте про це та багато іншого в нашому новому матеріалі.

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Що відомо про 4 сезон серіалу "Емілі в Парижі"

Видання The Guardian після перегляду першої частини четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі" розкритикувало нові серії, назвавши їх "прісними та нудними". Деякі прихильники серіалу погодилися з цим висновком, хоча інші високо оцінили нові епізоди.

Попри це, друга частина четвертого сезону має всі шанси змінити думку критиків. Вже з трейлера видно, що Каміль не планує зізнаватися Габріелю, що вона не вагітна, а, навпаки, намагається зблизитися з ним, руйнуючи його стосунки з Емілі.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер 2 частини 4 сезону

Тим часом Емілі вирішує не втручатися в сімейне життя Габріеля та вирушає на нові пригоди до Риму, де, можливо, на неї чекають нові романтичні стосунки. Крім того, в агенцію, де працює Емілі, приймають ще одну американку, чия роль у житті головних героїв поки залишається загадкою.

Цікаві факти 4 сезону серіалу "Емілі в Парижі"

Перша леді Франції зіграла саму себе в новому сезоні "Емілі в Парижі".

В серіалі велика увага приділяється моді – лише за одну серію Емілі змінює багато яскравих образів. Серед них можна побачити речі від українських брендів: - Сукню Camelia від бренду J'amemme.

- Головні убори від Ruslan Baginskiy.

- Сережки "Атлант" та шовкову піжаму від GUNIA Project. Також у гардеробах Мінді та Емілі є прикраси від українського бренду GUZEMA Jewelry. У перших серіях уважні глядачі помітили одяг від ще одного українського бренду – NUE Studio.

Не лише Франція: у цьому сезоні головна акторка навідається у Рим.

Переглядайте нові серії "Емілі в Парижі" на Netflix уже від сьогодні.