Не тільки "Думками навиворіт 2": найкасовіші мультфільми, що зібрали понад мільярд у прокаті

Друга частина фільму "Думки навиворіт" побила рекорд, адже найшвидше зібрала 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Та це не єдина мультстрічка, що зібрала таку суму.

Редакція Кіно 24 зібрала найкасовіші мультфільми за увесь час. Вони підкорили глядачів та побили рекорди.

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"Думками навиворіт 2"

Новий мультфільм посідає 7 місце у списку найкасовіших на цю мить. Стрічка розповідає про пригоди Райлі у підлітковому віці. Дівчинка вступає у пубертат: у неї з'являються нові емоції на чолі з Тривожністю, які витісняють старі та змінюють її свідомість.

"Думками навиворіт 2": дивіться трейлер онлайн

"Посіпаки"

Мультфільм розповідає про те, як взагалі з'явилися Посіпаки – маленькі істоти, що служать лиходіям. Вони допомагали негативним героям, а згодом оселилися у крижаній печері. З часом Посіпакам стає нудно, тому один з них вирішує знайти нового господаря.

"Посіпаки": дивіться трейлер онлайн

"Суперсімейка 2"

Кумедне продовження анімаційного блокбастера про родину супергероїв посів 5 місце у списку. Сім'я все ще поза законом, але мільярдер Вінстон Дівор, шанувальник Містера Неймовірного та Еластики, пропонує піар-кампанію, щоб повернути їм статус.

"Суперсімейка 2": дивіться трейлер онлайн

"Крижане серце"

Снігова Королева прирекла мешканців королівства Ерендел на вічну зиму. Юна принцеса хоче зруйнувати це прокляття та вирушає у небезпечну подорож сніжними вершинами.

"Крижане серце": дивіться трейлер онлайн

"Брати Супер-Маріо в кіно"

Анімаційний фільм створений за мотивами відеоігор про Маріо. У стрічці він постає як цілеспрямований та оптимістичний герой, який нерозлучний зі своїм боязким братом Луїджі. Вони покидають роботодавця та вирішують відкрити власний бізнес. Брати спускаються у підземні комунікації та відкривають для себе фантастичне королівство.

"Брати Супер-Маріо в кіно": дивіться трейлер онлайн

"Крижане серце 2"

Друга частина мультфільму про принцес Ельзу та Анну зібрала більше коштів у прокаті, ніж перша. Вона розповідає про нове завдання, яке постає перед героїнями після того, як чари спадають з королівства. Принцеси разом з друзями вирушають на чергову пригоду за межами дому, де вони знайомляться з новими істотами та зустрічають ворогів.

"Крижане серце 2": дивіться трейлер онлайн

"Король Лев"

Рімейк однойменного мультфільму 1994 року станом на зараз є найкасовішим за усі часи. Стрічка переносить в африканську савану й розповідає історію молодого лева Сімби. Він втратив свого батька через злісного дядька та був вигнаний у далекі краї. Через роки він повертається, щоб посісти трон.

"Король Лев": дивіться трейлер онлайн