"Два чоловіки на війні": на Hulu вже доступна перша серія серіалу – дивіться тизер

Стрімінг Hulu зняв документальний серіал про російсько-українську війну "Два чоловіки на війні". Його прем’єра відбулася 6 березня. Перша серія вже доступна на платформі. Що показали у тизері – дивіться на Кіно 24.

Як повідомляє 24 канал, за проєкт відповідає ведучий ABC News Джордж Стефанопулос. Він докладно розповів про протистояння Президента України Володимира Зеленського і Путіна, про що й говорить назва фільму. Він також розглянув гуманітарну кризу, спричинену війною.

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"Два чоловіки на війні": про що серіал

Документальний серіал містить архівні кадри, репортажі груп ABC News з місць подій. Крім цього, покажуть записані інтерв’ю з Порошенком, Мендель, колишнім Радником з національної безпеки Дональда Трампа Джоном Болтоном, а також із легендою шахів та очільником "Фонду захисту прав людини" Гаррі Каспаровим.

Це історія про те, як обидва чоловіки здобули владу, суттєву різницю в їхніх стилях лідерства і все, що привело до цього моменту в історії,

– зазначили в описі фільму.



"Два чоловіки на війні" / Скриншот з платформи Hulu

Що показали у тизері

Перша серія документалки вже доступна на сервісі Hulu

"Він думав, що він Бог, але тепер він – найбільш опозорений чоловік у світі, – кажуть про Путіна на початку тизеру. – Він звичайна людина, Зеленський як Том Генкс, тільки з України, – продовжують про Президента України".

У ролику також показали початок інтерв’ю з Володимиром Путіним. Американський журналіст його спитав: "Що ви можете сказати американцям, які бачать Росію і вас не просто як суперника, а як недружнього суперника?".

"Два чоловіки на війні" 2022: дивіться тизер

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