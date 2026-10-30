Новий Джеймс Бонд уже знайомий Голлівуду: хто такий Джек Лоуден і чим він підкорив кіно

Навколо культової бондіани розгортається неабияка інтрига, адже продюсери нарешті підійшли до фінального етапу кастингу на роль агента 007. За інформацією авторитетного кіновидання Variety, на передову перегонів за омріяний смокінг несподівано вирвався 34-річний шотландець Джек Лоуден. 24 Канал розповідає, що відомо про актора, який може стати першим шотландським Бондом після легендарного Шона Коннері.

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Хто такий Джек Лоуден і звідки він родом

Джек народився в Англії, проте зростав на шотландських кордонах у родині шотландців і завжди вважав себе шотландцем до кінчика пальців. Його перша поява на телеекранах у 18 років була суто національною – хлопець знявся в культовій рекламі напою Irn-Bru під час футбольного фіналу, що жартома називає своєю службою батьківщині.

Захоплення сценою розпочалося в молодіжному театрі, куди він ходив разом зі шкільними друзями. Джек зізнавався, що в юності фанатів від Френка Сінатри, наливаючи колу з льодом у келих для віскі, щоб відчути особливий ритм і характер, який згодом переніс у свою акторську майстерність.

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Джек Лоуден / Фото з Інстаграму jack.lowden

Від театральних нагород до фільмів Крістофера Нолана

Визнання прийшло до Лоудена досить швидко завдяки потужній сценічній школі. Уже в юному віці він отримав престижну театральну премію Лоуренса Олів'є за роль у п'єсі "Привиди" Генріка Ібсена на лондонській сцені.

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Кінематограф зустрів актора гучними проєктами. Глядачі звернули на нього увагу у військовій драмі Крістофера Нолана "Дюнкерк", де Джек зіграв мужнього пілота винищувача Spitfire, а згодом – у біографічній стрічці "Благословення" Теренса Девіса, яка принесла йому нагороду шотландської BAFTA.

Джек Лоуден на Bafta 2025 / Фото з Інстаграму jack.lowden

Прорив у шпигунському хіті "Кульгаві коні"

Справжнім тріумфом і квитком у вищу лігу для Джека став шпигунський серіал Apple TV+ "Кульгаві коні". У центрі сюжету опинилися агенти британської розвідки MI5, які припустилися помилок і потрапили у так зване заслання до відділу невдах.

Лоуден зіграв Рівера Картрайта – енергійного, амбітного оперативника, що намагається довести свій професіоналізм на противагу брудному та цинічному наставнику у виконанні Ґері Олдмана. Ця роль подарувала акторові першу в кар'єрі номінацію на прайм-тайм премію Emmy та довела, що Джек неперевершено виглядає в екшн-сценах і класичних розвідувальних інтригах.

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Джек Лоуден у фільмі "Кульгаві коні" / Фото з IMDb

Чому саме Лоуден – ідеальний кандидат на роль агента 007

Розмови про нову еру агента 007 вийшли на новий рівень, коли на ринках прогнозів Kalshi та Polymarket шанси Джека на перемогу підскочили до 52%, випередивши його найближчого конкурента Каллума Тернера. Сценарист майбутньої частини Стівен Найт натякнув, що писати сценарій стало набагато простіше, знаючи образ нового виконавця.

Підлив масла у вогонь і колега Джека по серіалу Ґері Олдман, який заявив на телебаченні, що продюсери вже визначилися з вибором, а він тримає кулаки за свого екранного напарника. Ведучий Річард Осман також публічно підтримав актора, підкресливши його схожість із найкращими рисами франшизи.

Я думаю, що Джек Лоуден був би неймовірним Бондом. У ньому справді відчувається енергетика Деніела Крейга– заявив Річард Осман.

Особисте життя: весілля з оскароносною зіркою

Особисте життя артиста не менш захопливе, адже Джек одружений із чотириразовою номінанткою на премію Oscar Сіршею Ронан. Вони познайомилися у 2018 році на зйомках історичної драми "Марія – королева Шотландії", де зіграли екранне подружжя.

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Влітку пара зіграла таємне весілля в Единбурзі без зайвого пафосу та спалахів папараці. Вони також заснували спільну продюсерську компанію та створили драму "Втеча", за яку Сірша отримала хвилю захоплених відгуків. Джек ніжно називає дружину "Серш" і зазначає, що жити з іншою акторкою – справжній порятунок, адже вони глибоко розуміють професійні виклики одне одного.

Джек Лоуден / Фото з Інстаграму jack.lowden

До слова, нещодавно Київ відвідав і зірка "Гри престолів", який під час поїздки ночував на розкладачці в метро. Його візит став ще однією нагодою побачити, як світові знаменитості підтримують Україну.