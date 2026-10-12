У компанії Бекхема: 72-річний Джекі Чан засвітився на публіці вперше за довгий час

Легендарний 72-річний актор Джекі Чан останнім часом нечасто тішить шанувальників своєю присутністю на публічних заходах. Однак днями зірка культових бойовиків зробив виняток і завітав на баскетбольний матч у Макао.

Актор захопив усю увагу глядачів завдяки стильному вигляду та зірковій компанії. Про це детальніше пише видання Hello!.

Який вигляд зараз має 72-річний Джекі Чан

Джекі Чан відвідав гру Національної баскетбольної асоціації між командами "Х'юстон Рокетс" та "Даллас Маверікс" на арені Venetian. Для спортивного вечора Джекі обрав світлий повсякденний костюм, який вдало поєднав із м'яким коричневим гольфом і зручними кросівками.

На трибунах компанію кінозірці склали співзасновники корпорації Alibaba Джозеф Цай та Джек Ма, а також давній друг актора – видатний футболіст Девід Бекхем.

Британський спортсмен одразу опублікував спільну фотографію на своїй сторінці в інстаграмі. Девід дуже тепло підписав свіжий знімок і назвав Джекі Чана справжньою легендою. Підписники в коментарях залишили тисячі захоплених відгуків про несподівану зустріч двох культових особистостей в одному кадрі.

Останніми роками зірка кіно намагається вести доволі закритий спосіб життя, уникаючи надмірної уваги преси. Попередній публічний вихід актора відбувся ще на початку серпня під час міжнародного кінофестивалю в китайському Харбіні.

У соціальних мережах він також майже не з'являється. Попри таку приватність, знаменитість зовсім не планує завершувати свою творчу кар'єру. Актор продовжує активно зніматися і вже незабаром знову з'явиться на великих екранах у четвертій частині комедійного бойовика "Година пік", а також у новій стрічці популярної франшизи "Карате Кід".