Зірка "Друзів" розкритикувала кандидата Трампа через його безжальні слова про бездітних жінок

Американська акторка Дженніфер Еністон висловила критику на адресу сенатора США Дж. Д. Венса, який також є кандидатом на пост віцепрезидента США від імені Дональда Трампа. Причиною обурення стало інтерв'ю, яке Венс дав три роки тому.

У ньому він висловився негативно про бездітних жінок, називаючи їх "кошатницями" і стверджуючи, що вони "нещасні у власному житті". Еністон, яка сама не має дітей, визнала ці коментарі образливими.

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Дженніфер Еністон розкритикувала Джей Ді Венса: що сказала акторка

Зірка серіалів "Друзі" та "Ранкове шоу" Дженніфер Еністон висловила свою думку щодо коментарів Дж. Д. Венса на своїй сторінці в інстаграмі. Вона наголосила, що стереотипи про жінок, які не мають дітей, є недопустимими й принижують їх гідність.

Акторка також звернулася до доньки Венса, висловивши надію, що вона ніколи не постане перед труднощами, пов'язаними з народженням дітей.

Усе, що я можу сказати, це… Містере Венс, я молюся, щоб вашій доньці пощастило коли-небудь народити власних дітей. Я сподіваюся, що їй не доведеться вдаватися до ЕКЗ як до запасного варіанту. Тому що ви намагаєтеся забрати у неї й це,

– написала вона.



Дженніфер Еністон розкритикувала Джея Ді Венса / Скриншот з інстаграму

Еністон зазначила, що для багатьох жінок це питання є особливо болючим і складним, і що ніхто не має права судити їхній вибір або обставини. Її слова викликали широкий відгук серед шанувальників, які підтримали її позицію і висловили вдячність за її відкритість і підтримку прав жінок.

Тема материнства є доволі болючою для Дженніфер Еністон. На початку 2000-х вона була одружена з актором Бредом Пітом. Уже тоді з'явилися чутки, що відсутність дітей могла вплинути на їхні стосунки, і незабаром пара розлучилася.

У 2022 році Еністон зізналася, що намагалася завагітніти не один раз. Вона розповіла, що проходила через різноманітні медичні процедури, включаючи ЕКЗ та вживала різні китайські чаї в надії на позитивний результат. Попри всі зусилля, Дженніфер так і не змогла завагітніти.