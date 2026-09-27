Від зірки Disney до ікони Голлівуду: 4 найкращі ролі Дженни Ортеги до її дня народження

27 вересня талановита голлівудська зірка Дженна Ортега святкує свій 24-й день народження. Вона блискавично виросла з підліткових серіалів Disney до статусу головної ікони сучасного горору та нової музи Тіма Бертона.

Якщо ви шукаєте якісне кіно на вечір, то наша добірка найяскравіших проєктів за участю зірки допоможе поринути у світ її багатогранної акторської гри.

"Венздей" (2022 – дотепер)

Рейтинг IMDb – 8,0

Похмура й не за роками кмітлива донька родини Аддамсів потрапляє до загадкової академії "Невермор". Там вона береться опановувати власні здібності та паралельно розслідує ланцюжок моторошних убивств у містечку. Саме цей проект приніс Ортезі шалену світову славу та зробив її культовий вірусний танець феноменом попкультури.

"Венздей": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають бездоганний стиль і магнетичну акторську гру Дженни Ортеги, завдяки якій образ набув свіжого сучасного звучання. Водночас рецензенти вказують на надмірну перевантаженість підлітковими кліше, що часом розмиває унікальну фірмову атмосферу Тіма Бертона.

"Наслідки" (2021)

Рейтинг IMDb – 7,0

Шкільна трагедія за лічені хвилини руйнує звичне життя старшокласниці Вади. Дівчина намагається впоратися з посттравматичним синдромом, відчуженням від рідних і раптовим зближенням із подругою по нещастю. Дженна Ортега здивувала глядачів своєю акторською грою, втіливши образ травмованої і дезорієнтованої головної героїні.

"Наслідки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі вихваляють разючу емоційну чесність сюжету та виняткову гру Дженни Ортеги, яка уникла фальші в передачі горя. Водночас окремі критики говорять про занадто повільний ритм розповіді, через який фінал може здатися глядачам дещо виснажливим.

"Бітлджюс Бітлджюс" (2024)

Рейтинг IMDb – 6,6

Сім'я Дітц повертається до старого маєтку у Вінтер-Рівер після раптової втрати близької людини. Бунтівна донька Лідії, образ якої втілила Ортега, випадково відчиняє портал у загробне життя. Так, у світі живих знову опиняється невгамовний привид-біоекзорцист, який потрапляє у вир божевільних і комічних пригод.

"Бітлджюс, Бітлджюс": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фахівці хвалять візуальні спецефекти і чудове доповнення класичного акторського складу молодою актрисою. Водночас автори оглядів критикують хаотичну кількість сюжетних ліній, яка заважає деяким новим персонажам повноцінно розкритися.

"Крик" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,3

Через 25 років після кривавих подій у місті Вудсборо новий убивця в масці Примарного обличчя починає полювання на групу підлітків. Першою жертвою жорстокого нападу стає героїня Дженни, Тара Карпентер.

"Крик": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes кіноексперти підкреслюють вдалий гумор, винахідливі криваві сцени та потужну харизму Ортеги, яка миттєво привертає увагу глядача. Водночас оглядачі говорять про передбачуваність окремих сюжетних поворотів.

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