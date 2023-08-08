Комедія "Ми – Міллери" вийшла 10 років тому: як змінилися головні актори за цей час

Десять років тому у світі кіно з'явилася незабутня комедія "Ми – Міллери", яка стала справжнім хітом і завоювала серця глядачів своїм гумором, непередбачуваними ситуаціями та яскравою акторською грою. Головні ролі зіграли Дженніфер Еністон, Джейсон Судейкіс, Емма Робертс, Вілл Поултер, Ед Гелмс та інші.

Фільм розповідає історію Девіда, чоловіка, який у відчаї вирішує узяти на себе роль фальшивого наркоторговця. За завданням, яке йому дали, він повинен доставити близько двох тонн марихуани з Мексики до Колорадо. Однак спосіб, яким він це здійснить, абсолютно не цікавить його начальників.

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Винахідливий Девід вирішує розіграти цю ситуацію по-своєму. Він створює вигадану сім'ю, що складається з різних особистостей: знайомої стриптизерки, вуличної хуліганки та бездомного хлопчика. З таким незвичним "родичами" вони вирушають у подорож на сімейному фургоні, який наповнений незаконним вантажем. Але на їхньому шляху виникають неймовірні пригоди, оскільки за цим фургоном стежать члени гангстерської банди, які також мають власні плани на марихуану.

Зараз, коли минуло десять років, подивімося, як змінилися актори, які втілили на екран незабутні образи персонажів комедії "Ми – Міллери".

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Як змінилися актори фільму "Ми – Міллери" за 10 років

Джейсон Судейкіс

Джейсон Судейкіс виконав роль Девіда Кларка, наркодилера, який створив Міллерів. Після успіху "Ми – Міллерів" актор не зупинився на досягнутому. Він продовжив свою акторську кар'єру, знявшись у різноманітних проєктах, включаючи фільми "Нестерпні леді", "Тачка на мільйон", "Кодахром" та серіали "Тед Лассо", "Мандалорець", "Остання людина на землі". У 2021 році Джейсон Судейкіс був нагороджений премією Еммі за виконання головної ролі в популярному телесеріалі "Тед Лассо".

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон втілила образ Сари "Роуз" О'Райлі, стриптизерки та сусідки Девіда, найнятої Девідом на роль дружини. Після фільму "Ми – Міллери" акторка також розширила свій акторський горизонт. У цей період вона знялася у різних фільмах, таких як "Нестерпні боси 2", "Пампушка" та "Загадкове вбивство" та серіалі "Ранкове шоу". Дженніфер продовжує залишатися в центрі уваги як одна з найпопулярніших акторок Голлівуду.

Емма Робертс

Молода акторка Емма Робертс відтворила образ Кейсі Метіс, підлітка, фальшивої дочки Девіда, яка видає себе за відкриту та простодушну дівчину. Після успіху фільму, Емма Робертс зіграла в різних проєктах, включаючи серіал "Американська історія жаху" та фільми "Клуб молодих мільярдерів" і "Пара на свята". Вона продовжує активно працювати в галузі акторства та вражати глядачів своїм талантом.

Вілл Поултер

Вілл Поултер, який зіграв роль Кенні Роззмор – фальшивого 18-річного сина Девіда, також зробив успішну кар'єру після комедії "Ми – Міллери". Він знявся в таких фільмах як "Той, що біжить лабіринтом", "Легенда Г'ю Гласса", "Вартові галактики 3" та інші.

Ед Гелмс

Ед Хелмс виконав роль Бреда Ґардлінґера, наркобарона, який наймає Девіда для перевезення марихуани з Мексики. Після комедії "Ми – Міллери" він знявся в різних жанрах фільмів, від комедій до драм, включаючи "Одружити Беррі", "Драйвер на ніч" та "Імперія наркотиків".

Нік Офферман

Нік Офферман, який втілив роль Дона Фіцджеральда, друга Девіда та агента Управління боротьби з наркотиками, після "Ми – Міллери" зіграв у ще одній успішній комедії "Мачо і ботан". У 2024 році актор з'явився у новому фільмі Крістофера МакКуоррі "Місія нездійсненна 8". Крім цього, нещодавно актор з'явився у популярному серіалі "Останні з нас".