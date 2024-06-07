Дженніфер Еністон не змогла стримати сліз, згадавши серіал "Друзі": "Не змушуй мене плакати"

Американська акторка Дженніфер Еністон розплакалася, згадуючи серіал "Друзі", який у 2024 році святкує своє 30-річчя. Ця культова комедія стала невід'ємною частиною життя багатьох людей, а також принесла світову славу її акторам.

Для Дженніфер Еністон, яка виконувала роль Рейчел Грін, серіал став не лише великим професійним успіхом, але й джерелом численних особистих спогадів та емоцій. Під час нещодавнього інтерв'ю, коли мова зайшла про ювілей серіалу, Дженніфер не змогла стримати сліз.

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Дженніфер Еністон розплакалась на інтерв'ю: що сталося

Під час розмови з письменницею і продюсеркою Квінтою Брансон, Дженніфер Еністон розплакалась, коли мова зайшла за серіал "Друзі". Квінта поцікавилася, як Дженніфер ставиться до перегляду серіалу через стільки років, особливо після раптової смерті Меттью Перрі, одного з головних героїв.

Розмова виявилася дуже емоційною для акторки. З її очей котилися сльози, і вона намагалася їх зупинити, борючись з хвилюванням.

О Боже, не змушуй мене плакати. Вибач, я тільки почала думати про… Це сльози щастя,

– сказала Еністон.

Для акторки "Друзі" стали не просто роботою, а другою родиною. Вона зворушливо поділилася, як цей проєкт змінив її життя і життя її колег.

Що відом про серіал "Друзі"

В період з 1994 по 2004 рік було знято 10 сезонів "Друзів". Серіал досі збирає нових шанувальників і залишається актуальним.

Комедійна стрічка розповідає про пригоди та життя шести найкращих друзів: Лізи Кудроу у ролі Фібі Буффе, Девіда Швіммера у ролі Росса Геллера, Кортні Кокс у ролі Моніки Геллер, Меттью Перрі у ролі Чендлера Бінга, Метта ЛеБлана у ролі Джої Тріббіані та Дженніфер Еністон у ролі Рейчел Грін.

На жаль, серед цієї легендарної шістки уже є втрати. У жовтні 2023 року Меттью Перрі помер у віці 54 років, залишивши своїм шанувальникам та колегам невимовний сум і пам'ять про його великий внесок у світ кіно.