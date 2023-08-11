До слова, зараз Дженніфер стверджує, що діти могли б суттєво урізноманітнити її життя в Лос-Анджелесі. За словами 61-річної зірки, їй нудно у вільний від роботи час.

Дивіться також Слідом за Кувейтом: Ліван заборонить "Барбі" за "пропаганду гомосексуальності"

Дженніфер Кулідж пояснила, чому так і не наважилася завагітніти

У новому інтерв'ю для глянцю GQ зірка зізналася, що відмовилася від материнства через те, що хотіла залишатися молодою. Тоді діти, за її словами, змусили б її подорослішати.

Я дуже, дуже незріла, думаю, це пояснює, чому я не маю дітей. Я сама, як дитина. Можливо, якби в мене були діти, мені довелося б подорослішати,

— підкреслила вона.

Втім, якби зараз у Кулідж були діти, вона б більше цінувала своє життя у Голлівуді. Зірка говорить, що життя без дітей не таке веселе: "Мені нудно".

Ще однією причиною, чому актриса не стала матір'ю полягає в тому, що вона часто зустрічалася із сильними чоловіками, але не мала стабільних постійних стосунків. У свій час вона зустрічалася з коміком Крісом Кеттен.

"У мене ніколи не було спокійного хлопця, який був би просто сповнений радості, розумієте? Того, хто сміється над усіма вашими недоліками. Я ніколи не вибираю собі такого", – зізналася Дженніфер.

Як відомо, зірці ніколи не бракувало уваги оточення, ба більше, торік вона розповіла, що переспала з 200 чоловіками, завдячуючи своїй популярності після фільму "Американський пиріг", в якому зіграла роль матері Стіфлера.

Дженніфер Кулідж у фільмі "Американський пиріг" / AL

До слова, у 2021 році вийшов перший сезон зараз популярного серіалу "Білий лотос" за її участю. Її роль Тані Макуейд не лише привернула увагу глядачів, але й розкрила перед нею нові можливості в Голлівуді. За цю роботу зірка отримала престижні нагороди Золотий глобус, Еммі, Critics Choice Awards і SAG Awards.

Нещодавно Дженніфер Кулідж приєдналася до страйку сценаристів, який триває з травня 2023 року. До того ж зараз актриса часто займається благодійністю: виступає в підтримку хворих на СНІД, а також бореться за права тварин.