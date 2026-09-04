"Всі б це помітили": Дженніфер Лоуренс зізналася, яку пластичну операцію хоче зробити

Дженніфер Лоуренс роками спостерігала, як інтернет проводить власне розслідування її обличчя. Шанувальники порівнювали фото, шукали "новий ніс", "нові очі" та, здається, були за крок від створення окремої експертної комісії з її вилиць. Тепер акторка сама розставила крапки над "і" – і розповіла, які косметичні процедури справді робила.

Як повідомляє HELLO, в інтерв'ю Vogue Лоуренс зізналася, що свого часу робила baby Botox – дуже невеликі дози ботулотоксину, які використовують для пом'якшення мімічних зморшок.

Але повністю «заморожувати» обличчя акторка не хоче.

Мені потрібна рухливість на обличчі, – пояснила Лоуренс.

За її словами, вона не може робити занадто багато процедур, адже хоче, щоб обличчя залишалося живим і рухливим.



Дженніфер Лоуренс зізналась у косметологічних процедурах / Фото Getty images



Найцікавіше зізнання стосується видалення букального жиру – процедури, під час якої забирають жирові подушки з нижньої частини щік, щоб зробити обличчя візуально худішим і більш скульптурним. Лоуренс зізналася, що хотіла б її зробити.

Але акторка жартома зазначила, що саме через свою публічність не може дозволити собі таку зміну.

А що з носом та очима

Саме тут історія стає особливо цікавою. Кілька років тому шанувальники активно обговорювали зміни у зовнішності Лоуренс і припускали, що вона зробила ринопластику або операцію на очах. Акторка це заперечувала.

В інтерв'ю Interview Magazine вона пояснювала, що її ніс насправді не змінився – просто з віком обличчя стало іншим. Лоуренс зазначала, що втратила дитячий жир на обличчі, через що щоки стали меншими, а риси – візуально виразнішими. І, звичайно, є ще старий добрий макіяж.

За словами Лоуренс, її візажист Хунг Ванго настільки добре працює з контурингом і губами, що акторка жартома називає його пластичним хірургом.

Після народження дітей тіло теж змінилося

Лоуренс також відверто розповіла про зміни у своєму тілі після народження двох дітей.

За її словами, після першої вагітності тіло досить швидко повернулося до попередньої форми. Після другої – вже ні.

Акторка не виключає, що в майбутньому могла б зробити збільшення грудей, однак визнає: якби вона не була публічною людиною, то навряд чи поспішала б на таку процедуру.

Лоуренс не в захваті навіть від манікюру

При цьому Дженніфер зізналася, що взагалі не є великою фанаткою б'юті-процедур.

Вона не любить фарбувати волосся та ходити в манікюрний салон. Причому манікюр вона порівняла з походом до стоматолога для рук.

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