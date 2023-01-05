Джеремі Реннер показав, як йому роблять масаж голови після реанімації – веселе відео

Джеремі Реннер потрохи оговтується після нещасного випадку, який стався 1 січня. Нещодавно він показав своє фото, а сьогодні ще й опублікував відео про те, як йому роблять масаж голови.

У перший день нового року з 51-річною зіркою Marvel стався нещасний випадок. Під час розчищення снігу, спеціальна машина ратрак випадково наїхала на ногу Джеремі, і через травму він втратив багато крові. Днями йому зробили операцію. Зараз він почувається краще, а з ним перебувають його рідні.

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Джеремі Реннер показав, як йому роблять масаж голови після операції

У відео, яке Джеремі опублікував у сторіс, він подякував мамі та сестрі за турботу про себе. Також актор показав "спа-момент" – як сестра робить йому масаж голови.

Сім'я Джеремі хотіла б висловити свою подяку неймовірним лікарям і медсестрам, які доглядають його та інших. Вони також надзвичайно вражені та вдячні за виявлення любові та підтримки зі сторони його шанувальників,

– зазначив представник актора.

Що відомо про Джеремі Реннера

Реннер знявся у кількох проєктах Marvel у ролі Клінта Бартона / Соколиного ока, починаючи з фільму "Тор" 2011 року. Крім того, актор знявся в багатьох комерційних хітах, зокрема у двох фільмах із серії "Місія нездійсненна", "Прибуття", "Афера по-американськи" та "28 тижнів по тому". Він також був номінований на дві премії Оскар: за роль другого плану у фільмі "Місто" та в номінації "Найкращий актор" за роботу у фільмі "Володар бурі". Сьогодні він грає головну роль у серіалі Тейлора Шерідана "Мер Кінгстауна", другий сезон якого дебютує 15 січня.