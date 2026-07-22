Її не впізнали: який вигляд має "дівчина Бонда" Фамке Янссен через 30 років після прем'єри

У Голлівуді варто лише ненадовго зникнути з червоних доріжок – і після повернення обов'язково з'являться заголовки про те, що вас "не впізнати". Схоже, для зірок старіти досі вважається майже порушенням правил.

Як пише HELLO, саме так відреагували шанувальники на появу 60-річної Фамке Янссен – тієї самої Ксенії Онатопп із фільму "Золоте око", яка свого часу стала однією з найяскравіших "дівчат Бонда" і якою захоплювались як чоловіки, так і жінки.



Фамке Янссен / Фото Getty images



Акторка рідко виходить у світ, але цього разу відвідала прем'єру серіалу Cape Fear у Нью-Йорку. Для заходу вона обрала блискучу мінісукню, туфлі Mary Jane та зробила ставку на природний макіяж.

Після виходу "Золотого ока" у 1995 році Янссен швидко стала зіркою Голлівуду. Згодом її популярність лише зміцнили ролі у франшизі "Люди Ікс", а також у серіалах "Частини тіла", "Чорний список" та "Як уникнути покарання за вбивство".



Фамке Янссен / Фото Getty images



До речі, сама Фамке неодноразово зізнавалася, що ніколи не любила визначення "дівчина Бонда". Вона не хотіла, щоб жінку сприймали як якйсь додаток. Саме тому вона свідомо зробила Ксенію Онатопп не просто ефектною красунею, а персонажкою, яку глядачі пам'ятають і через три десятиліття.

Говорячи про майбутнє франшизи про агента 007, акторка зізналася, що хотіла б бачити більше сильних жіночих лиходійок. І, зважаючи на її власну героїню, вона точно знає, про що говорить.

Також, нещодавно, шанувальники помітили на прогулянці зірку фільму "Тельма і Луїза" - виглядала вона неймовірно.