Чому Брендон покинув "Беверлі-Гілз, 90210": Джейсон Прістлі розкрив справжню причину

Брендон Волш був одним із головних героїв культового серіалу 90-х. Та після восьми сезонів Джейсон Прістлі несподівано вирішив попрощатися з роллю, яка зробила його знаменитим.

Через майже 30 років актор нарешті докладно пояснив, чому залишив "Беверлі-Гілз, 90210". І, як виявилося, справа була не в грошах чи конфліктах із колегами, а в продюсері, який категорично відмовлявся поставити крапку. Про це повідомляє Entertainment Weekly.

У подкасті 9021OMG, який веде його колишня колега Дженні Гарт, Прістлі зізнався, що вже під час восьмого сезону серіал почав нагадувати нескінченну мильну оперу.



Джейсон Прістлі / Фото gettyimages



Герої впадали в кому, несподівано з'являлися брати-близнюки, а сценаристи, здавалося, змагалися, хто вигадає абсурдніший сюжетний поворот.

Актор неодноразово просив продюсера Аарона Спеллінга завершити серіал, поки той ще мав хороші рейтинги.

Давай закінчимо це. Підемо на піку популярності. Серіал чудовий, рейтинги досі хороші. Напишімо фінал, який ми хочемо побачити, – пригадує Прістлі.

Однак Спеллінг був категоричним. Продюсер заявив, що його винесуть зі знімального майданчика хіба що в мішку для трупів.

Зрештою Прістлі вирішив піти сам, адже хотів розвивати кар'єру та займатися іншими проєктами.

Як це вплинуло на сюжет серіалу

Виявляється, творці серіалу планували щасливий фінал для Брендона Волша та Келлі Тейлор. Однак рішення Прістлі піти перекреслило ці плани.

У дев'ятому сезоні його персонаж залишив Беверлі-Гілз і переїхав до Вашингтона, щоб будувати журналістську кар'єру.

Дженні Гарт зізналася, що після відходу Прістлі серіал втратив колишню атмосферу. Адже на той момент глядачі вже попрощалися і з Брендою Волш, яку грала Шеннен Догерті. Але найцікавіше те, що сьогодні Прістлі шкодує про своє рішення.

Якби я знав, що серіал триватиме лише півтора року після того, як я пішов, то я б залишився, – зізнався актор.

У підсумку "Беверлі-Гілз, 90210" завершився у травні 2000 року після десяти сезонів.

До слова, раніше ми розповідали, як виглядає і що робить зараз акторка, що зіграла Валері в цьому ж серіалі.