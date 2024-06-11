Вражають ефектністю: популярні фільми з Джейсоном Стейтемом

Джейсон Стейтем – неперевершений актор, з яким жанр бойовиків злетів до нових висот у кіноіндустрії. Маючи за плечима понад 20 років гри у фільмах про крутих хлопців, він продовжує дарувати глядачам щоразу нові емоції від перегляду стрічок за його участю.

Редакція Кіно 24 підготувала 4 цікавих та популярних стрічки, в яких знявся Джейсон Стейтем. Тож хапайте попкорн та поринайте у кінотур фільмами за участю відомого актора.

Дивіться також Змусять вас сміятися: 4 цікаві комедії з Мілою Куніс

"Перевізник"

У цьому фільмі Джейсон Стейтем зіграв Френка Мартіна, колишнього офіцера спецназу, який заробляє чималі гроші, доставляючи важливі вантажі. Однак робить це із незворушним ставленням до справи, ба більше, він навіть не цікавиться вмістом того, що перевозить.

Але одного разу він несподівано натрапляє на сюрприз у багажнику свого автомобіля – китаянку Куай Лай, яка виявляється донькою впливового наркодилера.

"Перевізник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мег"

За сюжетом, дослідження таємниць океанських глибин у самому розпалі. Відомий вчений Джонас Тейлор разом зі своєю напарницею Джекс натрапили на сліди величезного мегалодона – стародавнього хижака неймовірних розмірів. Приготуйтеся до несамовитої пригоди, коли вони зіткнуться віч-на-віч з цим страхітливим створінням у битві за виживання.

"Мег": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шпигунка"

Зустрічайте Сьюзан Купер – героїню невидимого фронту ЦРУ. Незважаючи на те, що Сьюзан застрягла на кабінетній роботі аналітика, вона хоче вийти в центр уваги і показати світові, на що вона здатна. Коли її напарник у небезпеці, а найкращий агент у біді, Сьюзан безстрашно зголошується працювати під прикриттям і затримати торговця зброєю, щоб запобігти глобальній катастрофі.

"Шпигунка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бджоляр"

Історія розповість про Адама Клея – секретного агента у відставці, який перетворився на бджоляра. Живучи на чарівній фермі в Массачусетсі, що належить чарівній Елоїзі Паркер, вчительці на пенсії, Адам проводить свої дні, доглядаючи за землею та розводячи бджіл. Але коли стається трагедія і Елоїза стає жертвою інтернет-шахраїв, втрачаючи 2 мільйони доларів і приймаючи радикальне рішення, що коштувало їй життя, Адам починає шукати справедливості і одного за одним ліквідовує шахраїв...

"Бджоляр": дивіться онлайн трейлер фільму

Зауважимо, Джейсон Стейтем здобув широку популярність у авдиторії та встиг міцно встати в один ряд з легендарними акторами бойовиків 20-го століття. Кожен з проєктів, в якому знімається актор, завжди отримує схвальні відгуки від глядачів.