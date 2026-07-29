Після скандального розриву з Олівією Вайлд: Джейсон Судейкіс нарешті вивів дітей у світ

Під час презентації нового сезону комедійного серіалу "Тед Лассо" у Лос-Анджелесі актор зробив те, що трапляється не так уже й часто, – з'явився на публіці разом із сином Отісом і донькою Дейзі.

Як видно на відео від enews, сам Судейкіс обрав сорочку з незвичайним принтом і краватку, донька з'явилася в джинсовій куртці, а син – у білій футболці, джинсах і кросівках. Жодного голлівудського пафосу – лише прості образи та гарний настрій.

Джейсон Судейкіс з дітьми / Кадр з відео



12-річний Отіс і 9-річна Дейзі – діти Джейсона Судейкіса та його колишньої партнерки Олівії Вайлд. Попри популярність батьків, їх нечасто можна побачити на світських заходах, тому поява родини одразу привернула увагу фотографів.



Після гучного розриву

Джейсон Судейкіс виховує дітей разом зі своєю колишньою партнеркою Олівією Вайлд, яка відома не лише як акторка серіалу "Доктор Хаус", а й як режисерка.

Їхні стосунки завершилися кілька років тому, однак колишнє подружжя продовжує разом піклуватися про дітей. І хоча особисте життя обох не раз ставало темою гучних заголовків, цього разу увагу привернули не чутки чи конфлікти, а теплі сімейні моменти.

До слова, останнім часом голлівудські зірки дедалі частіше діляться рідкісними сімейними кадрами. Нещодавно зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко розчулила мережу новими фото доньки.