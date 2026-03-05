4 високорейтингові фільми з Джимом Керрі, які обожнюють мільйони

Джим Керрі – відомий канадсько-американський актор і комік, який наробив галасу в мережі після 51-ї церемонії вручення премії "Сезар". Він отримав почесну нагороду за видатні заслуги у кінематографі й привернув увагу людей до своєї зовнішності. Зірка фільму "Маска" дуже змінився, тож дехто навіть подумав, що на захід прийшов його клон.

Довкола Керрі ходить багато теорій змов. Звісно, підтверджень немає, проте зараз він однозначно є одним із найобговорюваніших акторів. Які фільми з Джимом подивитись, розповість 24 Канал.

Фільми з Джимом Керрі

"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" (1994)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Одного разу дельфіна, який є талісманом команди NFL з Маямі, викрадають, а за розслідування справи береться дивний приватний детектив Ейс Вентура. Згодом викрадають і гравців "Маямі Долфінс", зокрема справжню зірку Дена Маріно. Під час роботи на головного героя чекає чимало цікавих пригод.

"Маска" (1994)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

У центрі сюжету скромний працівник банку Стенлі Іпкіс. Якось він знаходить зелену маску, і коли одягає її, то стає страшним сном для поліції та гангстерів. Життя чоловіка змінюється, головний герой стає впевненим у собі, харизматичним і привертає увагу співачки нічного клубу Тіни Карлайл. Водночас Стенлі грабує банк і викликає злість молодшого кримінального авторитета Доріана Тайрелла.

"Тупий та ще тупіший" (1994)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

У фільмі розповідається про двох найкращих друзів – Ллойда Крістмаса і Гаррі Данна, які знаходять валізу з грошима, яку залишила в машину Мері Свансон, що направлялась в аеропорт.

Чоловіки вирішують їхати в Аспен, що у штаті Колорадо, щоб повернути гроші, проте Ллойд і Гаррі навіть не підозрюють, що вони пов'язані з викраденням. Так, друзів починають переслідувати наймані вбивці та поліція, через що їхня дружба проходить випробовування на міцність.

"Людина на Місяці" (1999)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Це розповідь про життя та кар'єру загадкового, інноваційного та ексцентричного коміка Енді Кауфмана. Він міг викликати сміх, сльози, бійки чи тишу. Виступи чоловіка були настільки реалістичними, що навіть його близькі друзі ніколи точно не знали, де правда.

