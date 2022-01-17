Джим Керрі святкує 60: як починалась кар'єра зірки "Маски" та "Ейс Вентури"

Талановитий голлівудський актор 17 січня святкує свій день народження. З цієї нагоди наша редакція пропонує пригадати фільми за участі зірки та дізнатись цікаві факти з його біографії.

Джим Керрі народився 17 січня 1962 року в Канаді. Хлопець ріс у непримітній сім’ї, яка зазнала серйозних фінансових труднощів, часто переїжджала, й усім дітям доводилось працювати на брудній роботі, щоб звести кінці з кінцями.

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Незважаючи на труднощі, Джиму дуже подобалось кіно, особливо комічний жанр. Удома він часто показував своїм близьким пародійні сценки, щоб усіх в сім’ї розвеселити. У 21-річному віці він був у товариських стосунках з відомою співачкою Ліндою Ронстадт. Жінка стала своєрідним дороговказом, адже вчила хлопця життя, знайомила з відповідними людьми, брала на вечірки, де Керрі записував номери телефонів різних осіб.

Перші спроби в кіно та шлях до успіху

Поступово акторська кар’єра почала розвиватись. Але Джим виконував другорядні або ж епізодичні ролі. У 1985 році чоловіку все ж вдалось здобути свою першу головну роль у кінокартині "Одного разу вкушений".



Плакат фільму "Одного разу вкушений" / Фото IMDb

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

У 1993 році актор знімався у фільмі "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", де виконав головну роль і виступив сценаристом кінострічки. Покази у кінотеатрах були доволі успішними. Прокат зібрав близько 100 мільйонів доларів. Незважаючи на те, що глядачі залишились абсолютно задоволеними фільмом, критики не оцінили ні фільм, ні самого актора.



Плакат фільму "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин” / Фото IMDb

Але Керрі не зупинявся, і в наступних роках знявся ще в декількох фільмах, що зробили його популярними і стали центральними в акторській кар’єрі. Зокрема, це фільми "Маска", "Дурний і ще дурніший". Після феєричного схвалення публіки і критиків, актор почав отримувати низку нагород: MTV Movie Awards (найкраще комедійне виконання), Золотий глобус, Вибір народу, Вибір дітей і так далі. Усі ці премії актор отримує впродовж своєї діяльності. Що цікаво, Джим Керрі жодного разу не отримував Оскар.



Плакат фільму "Маска" / Фото IMDb



Плакат фільму "Дурний і ще дурніший" / Фото IMDb

Чоловік також має доволі успішно музичну кар’єру, адже більшість пісень, які ви чуєте у фільмах, де знімається Керрі, він виконував самостійно. Також актор брав участь у різних телевізійних шоу, де виступав як виконавець. Записував пісні в дуеті з іншими зірками, як Майкл Стайп, Баста Раймс та інші. Переспівував пісні відомих гуртів.

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Особисте життя Керрі

Що стосується особистого життя зірки, то ситуація досить таки не проста. Чоловіку не щастить з довготривалими стосунками. За своє життя він змінив багато партнерок, але одружений був двічі. Від першого шлюбу актор має єдину доньку Джейн Ерін, яка у 2010 році зробила Керрі дідусем. У багатьох інтерв’ю Джим розповідав, що не вірить у вічне кохання. Проте після кожного розриву стосунків актор дуже страждав. До слова, останній роман актора був оповитий скандалом. З 2012 по 2015 рік він зустрічався із Катріоною Вайт, проте її знайшли мертвою у її квартирі в Лос-Анджелесі. Дівчина наклала на себе руки, а родичі звинуватили у цьому Керрі, адже у них начебто часто були дуже непрості стосунки.

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Незважаючи на всі перипетії життя, наш улюблений комедійний актор досі не збавляє обертів на фільмографічній сторінці. За останні 5 років світ побачило чимало картин за його участі: "Жартую", "Робін Вільямс: Зазирни в мою душу", "Їжак Сонік", "Суботнього вечора в прямому ефірі" та інші.



Плакат фільму "Жартую" / Фото IMDb



Плакат фільму "Їжак Сонік" / Фото IMDb

Автор: Марта Гнат