Актори серіалу "Тед Лассо" відвідають Білий Дім: про що свідчить твіт Джо Байдена

Актори популярного серіалу "Тед Лассо" відвідають Білий дім, щоб взяти участь у дискусії з президентом Джо Байденом та першою леді Джилл Байден про "важливість психічного здоров'я для покращення загального добробуту".

Apple TV+ оголосила про зустріч у неділю вдень, 19 березня. А Джо Байден заінтригував появою акторів у своєму твіті зі слоганом "Вірити", – до речі, у синьо-жовтих кольорах.

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Актори серіалу "Тед Лассо" відвідають Білий Дім

Серіал "Тед Лассо" характеризують як оптимістичний, добрий та такий, що надихає та мотивує, зокрема філософією "Вірити".

Офіційний представник Білого дому заявив, що на зустрічі основну увагу буде приділено обговоренню "важливості розв'язання проблеми вашого психічного здоров'я для покращення загального добробуту".

Щодо психічного здоров'я, це було просто там. Це було там завжди, але насправді дуже важливо просто знати, куди прямують персонажі і як важливо працювати над собою, щоб допомогти своїй команді,

— сказав Судейкіс Us Weekly у 2021 році.

До обговорення приєднаються:

Ханна Веддінгем,

Джеремі Свіфт,

Філ Данстер,

Бретт Гольдштейн,

Брендан Хант та інші актори.

Результати зустрічі акторів з Джо Байденом опублікують в офіційних соціальних мережах Білого дому.

Нагадаємо, третій сезон "Теда Лассо" дебютував на Apple TV+ 15 березня. Наразі незрозуміло, чи буде четвертий сезон шоу, але шоуранер заявив, що це питання "завжди диктуватиметься історіями". Серіал розповідає історію про американського футбольного тренера, який переїхав до Лондона, щоб тренувати футбольну команду AFC Річмонд.

У новому сезоні головний герой стикається з питанням про мету своєї роботи, а також з можливим майбутнім команди, що деградує в Прем'єр-Лізі. Серіал став символом оптимізму та радості в часи пандемії COVID-19, і надав надію у складний період.

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