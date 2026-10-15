"Я не можу повірити, що вижив": зірка "Справжньої крові" шокував зізнанням про загадкову хворобу

На екрані він перевтілювався в могутніх перевертнів, супергероїв і брутальних красенів, яким, здається, не страшно нічого. Але в реальному житті Джо Манганьєлло довелося зіткнутися з ворогом, проти якого не допомогли ні м'язи, ні голлівудські гонорари.

Як повідомляє EW, 49-річний актор, відомий за серіалом "Справжня кров" та фільмом "Супер Майк", вперше відверто розповів про сім років боротьби із загадковою хворобою, численні операції та моменти, коли опинявся на межі смерті.

Що сталося з Джо Манганьєлло

У своїх мемуарах Bloodlines актор розповів про найтемніший період свого життя. Протягом семи років він боровся із загадковим захворюванням, яке описує як аутоімунне. Попри численні обстеження та консультації лікарів, встановити остаточний діагноз так і не вдалося.



Джо Манганьєлло / Фото Getty Images



За цей час Манганьєлло пережив кілька хірургічних втручань, неодноразово потрапляв до лікарні та опинявся в ситуаціях, коли його життя було під загрозою.

Я пройшов через це пекло і вибрався з нього. У книзі я кажу, що моє життя почалося знову, – зізнався актор.

Манганьєлло розповів, що хвороба змусила його приховувати справжній стан навіть від людей, з якими він працював.

Як актору вдалося повернутися до нормального життя

За словами зірки, симптоми загадкового захворювання зникли понад три роки тому. Нині він почувається краще, ніж будь-коли, хоча наслідки деяких операцій залишилися з ним назавжди.

Водночас Манганьєлло зізнався, що робота над мемуарами виявилася справжнім випробуванням. Йому довелося знову переживати найстрашніші моменти життя, а деякі описи хвороби були настільки моторошними, що редактор навіть запитував, чи варто залишати їх у книзі.

Актор вирішив нічого не приховувати. Він сподівається, що його історія допоможе людям, які також борються з важкими захворюваннями.

До речі, у мемуарах Манганьєлло торкнувся й особистого життя, зокрема поступового руйнування шлюбу із Софією Вергарою. Пара розлучилася у 2024 році після семи років подружнього життя.

Тепер актор зізнається, що навчився цінувати навіть найпростіші речі: ранкові прогулянки із собакою, свіже повітря та розмови із сусідами.

Я досі не можу повірити, що пройшов через усе це. Перша половина мого життя була шаленою. Сподіваюся, друга буде трохи спокійнішою, – підсумував Манганьєлло.

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