Легендарна британська письменниця Джоан Роулінг, яку всі знають як авторку "Гаррі Поттера", гостро розкритикувала Емму Вотсон. Акторка зазначила, що цінує їхній спільний досвід, навіть попри суперечки, які у них були.

Однак письменниця не відповіла взаємністю. Раніше Джоан Роулінг опинилася в центрі скандалу: її звинуватили в трансфобії. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на допис на X Роулінг відповіла Еммі.

Джоан Роулінг гостро розкритикувала акторку Емму Вотсон: що сталося?

Це вже не перша суперечка між авторкою Гаррі Поттера та Еммою Вотсон. Вона тягнеться ще з 2020 року, однак нещодавно Емма зізналася, що цінує свій досвід співпраці з письменницею. Ба більше, вважає, що попри розбіжності в поглядах, можна порозумітися. Однак Джоан Роулінг не така прихильна до примирення.

Емма Вотсон та її колеги по фільму мають повне право сповідувати ідеологію гендерної ідентичності. Такі переконання захищені законом, і я не хотіла б, щоб хтось із них зазнав загрози втрати роботи, насильства чи смерті через них. Однак Емма та Ден (Деніел Редкліфф – Кіно 24) протягом останніх кількох років чітко дали зрозуміти, що вважають, ніби наша колишня співпраця дає їм особливе право критикувати мене та мої погляди,

– зауважила авторка.

Роулінг зізналася, що кілька років свідомо уникала коментарів щодо Вотсон, проте, на її думку, акторка сама "підлила масла у вогонь". Письменниця різко висловилася на адресу Емми, назвавши її "невігласкою", яка, мовляв, не уявляє життя без грошей і слави.

За її словами, акторці ніколи не знадобиться притулок для бездомних чи лікування у звичайній державній лікарні. Письменниця наголосила, що сама не була мультимільйонеркою в 14 років і жила в бідності, поки писала книгу, яка зробила Вотсон знаменитою.

Емма має настільки мало досвіду реального життя, що навіть не усвідомлює своєї необізнаності,

– каже Роулінг.

Джоан каже, що варто розуміти, наскільки принизливим є обмеження прав жінок для тих, хто позбавлений таких привілеїв, якими володіє Емма.

Що відомо про скандал між Джоан Роулінг та Еммою Вотсон?