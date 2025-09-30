Не усвідомлює своєї необізнаності, – Джоан Роулінг гостро розкритикувала "Герміону" Емму Вотсон
- Джоан Роулінг гостро розкритикувала Емму Вотсон, назвавши її "невігласкою".
- Конфлікт між ними триває з 2020 року, коли Емма Вотсон та інші актори "Гаррі Поттера" підтримали трансгендерну спільноту, що протистоїть поглядам Роулінг.
Легендарна британська письменниця Джоан Роулінг, яку всі знають як авторку "Гаррі Поттера", гостро розкритикувала Емму Вотсон. Акторка зазначила, що цінує їхній спільний досвід, навіть попри суперечки, які у них були.
Однак письменниця не відповіла взаємністю. Раніше Джоан Роулінг опинилася в центрі скандалу: її звинуватили в трансфобії. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на допис на X Роулінг відповіла Еммі.
Рекомендуємо 4 мотиваційні фільми, які допоможуть розпочати все з чистого листа
Джоан Роулінг гостро розкритикувала акторку Емму Вотсон: що сталося?
Це вже не перша суперечка між авторкою Гаррі Поттера та Еммою Вотсон. Вона тягнеться ще з 2020 року, однак нещодавно Емма зізналася, що цінує свій досвід співпраці з письменницею. Ба більше, вважає, що попри розбіжності в поглядах, можна порозумітися. Однак Джоан Роулінг не така прихильна до примирення.
Емма Вотсон та її колеги по фільму мають повне право сповідувати ідеологію гендерної ідентичності. Такі переконання захищені законом, і я не хотіла б, щоб хтось із них зазнав загрози втрати роботи, насильства чи смерті через них. Однак Емма та Ден (Деніел Редкліфф – Кіно 24) протягом останніх кількох років чітко дали зрозуміти, що вважають, ніби наша колишня співпраця дає їм особливе право критикувати мене та мої погляди,
– зауважила авторка.
Роулінг зізналася, що кілька років свідомо уникала коментарів щодо Вотсон, проте, на її думку, акторка сама "підлила масла у вогонь". Письменниця різко висловилася на адресу Емми, назвавши її "невігласкою", яка, мовляв, не уявляє життя без грошей і слави.
За її словами, акторці ніколи не знадобиться притулок для бездомних чи лікування у звичайній державній лікарні. Письменниця наголосила, що сама не була мультимільйонеркою в 14 років і жила в бідності, поки писала книгу, яка зробила Вотсон знаменитою.
Емма має настільки мало досвіду реального життя, що навіть не усвідомлює своєї необізнаності,
– каже Роулінг.
Джоан каже, що варто розуміти, наскільки принизливим є обмеження прав жінок для тих, хто позбавлений таких привілеїв, якими володіє Емма.
Що відомо про скандал між Джоан Роулінг та Еммою Вотсон?
- Конфлікт між Джоан Роулінг та Еммою Вотсон розгорівся ще у 2020 році.
- Це сталося через критику Роулінг ідеології гендерної ідентичності.
- Тоді Емма Вотсон заявила, що не підтримує думку письменниці.
- Акторка підтримує трансгендерну спільноту.
- Крім того, колеги по "Гаррі Поттеру", а саме Даніел Редкліф та Руперт Грінт, також дотримуються тієї ж думки, що й Емма Вотсон. Вони підтримали трансгендерів.
- Зокрема, Редкліфф публікував свій лист на сайті The Trevor Project.
- З того часу між Еммою Вотсон та Джоан Роулінг дуже напружені стосунки.