У розпал негативної реакції на Джоан Роулінг через її погляди на трансгендерну спільноту, зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф опублікував відкритий лист, в якому йдеться про те, що "трансгендерні жінки – це жінки". Також він розповів, чому вирішив публічно виступити проти автора, який, по суті, дав йому акторську кар'єру.

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Деніел Редкліфф публічно пояснив, чому засуджує погляди Роулінг на трансгендерну спільноту

У новому інтерв'ю для IndieWire актор зізнався: "Причина, через яку я дуже відчував, що мені потрібно щось сказати, полягала в тому, що, особливо після того, як я закінчив "Гаррі Поттера", я зустрів так багато квір- та трансгендерних молодих людей, які дуже сильно ототожнювали себе з Поттером. І тому, побачивши їхній біль того дня, я хотів, щоб вони знали, що не всі у франшизі відчували те саме. І це було справді важливо".

Редкліфф опублікував свій лист на сайті The Trevor Project. Група є некомерційною організацією, яка займається запобіганням самогубствам у ЛГБТ-спільноті.

Це було дуже важливо, тому що я працював з Trevor Project понад 10 років, і тому я не думаю, що зміг би подивитися на себе в дзеркало, якби нічого не сказав. Але не мені знати, що діється в чужій голові,

– сказав Редкліфф.

Деніел Редкліфф / Фото IndieWire

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Що Роулінг думає про трансгендерів та як на це відреагували інші зірки "Гаррі Поттера"

Реакція на Роулінг спалахнула у червні 2020 року, коли вона опублікувала у твіттері серію коментарів, в яких стверджувала, що обговорення гендерної ідентичності заперечує біологічну стать. "Якщо секс несправжній, немає і потягу до представників своєї статі", – писала авторка. Якщо секс нереальний, жива реальність жінок у всьому світі стирається. Я знаю і люблю трансгендерних людей, але стирання поняття сексу позбавляє багатьох можливостей осмислено обговорювати своє життя". У наступні роки Роулінг продовжувала зміцнювати свою позицію.

"Трансгендерні жінки – це жінки", – написав Редкліфф у своєму відкритому листі. "Будь-яка заява про зворотне стирає особистість і гідність трансгендерних людей і йде всупереч з усіма порадами, даними професійними асоціаціями охорони здоров'я, які мають набагато більший досвід у цьому питанні, ніж Джо чи я".

Редкліфф доповнив: "Усім людям, які зараз вважають, що їхні враження від книг ("Гаррі Поттера", – 24 канал) заплямовані чи зменшилися, я глибоко жалкую за той біль, який завдали вам ці коментарі. Я дуже сподіваюся, що ви не втратите повністю те, що було для вас цінним у цих історіях".

Декілька інших акторів "Гаррі Поттера" виступили проти переконань Роулінг після листа Редкліффа. Нещодавно Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя в серіалі, дистанціювався від франшизи Роулінг.

"Я за вибір, за обговорення, за права людини в усіх напрямках та за кохання. І на все, що не стосується цих речей, у мене справді не так багато часу", — сказав Фелтон The Independent минулого місяця. "Це також нагадування про те, що, хоча Джо є засновником цих історій, вона не була частиною процесу створення фільму такою мірою, як деякі люди можуть подумати. Я думаю, що бачив її лише один чи два рази на знімальному майданчику".

Емма Вотсон написала: "Транслюди – це ті, ким вони себе називають і вони заслуговують жити своїм життям, не наражаючись на постійні питання або твердження, що вони не ті, ким вони себе називають. Я хочу, щоб усі трансгендери знали, що я та багато інших людей у ​​всьому світі бачать вас, поважають і люблять за те, хто ви є".