В разгар негативной реакции на Джоан Роулинг из-за ее взглядов на трансгендерное сообщество, звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф опубликовал открытое письмо, в котором говорится, что "трансгендерные женщины – это женщины". Также он рассказал, почему решил публично выступить против автора, который, в сущности, дал ему актерскую карьеру.

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Дэниел Рэдклифф публично объяснил, почему осуждает взгляды Роулинг на трансгендерное сообщество

В новом интервью для IndieWire актер признался: "Причина, по которой я очень чувствовал, что мне нужно что-то сказать, заключалась в том, что особенно после того, как я закончил "Гарри Поттера", я встретил так много квир- и трансгендерных молодых людей, которые очень сильно отождествляли себя с Поттером, и поэтому, увидев их боль в тот день, я хотел, чтобы они знали, что не все во франшизе чувствовали то же самое.

Редклифф опубликовал свое письмо на сайте The Trevor Project. Группа является некоммерческой организацией, которая занимается предотвращением самоубийств в ЛГБТ-сообществе.

Это было очень важно, потому что я работал с Trevor Project более 10 лет, и поэтому я не думаю, что мог бы посмотреть на себя в зеркало, если бы ничего не сказал. Но не мне знать, что творится в чужой голове,

– сказал Рэдклифф.

Дэниел Рэдклифф / Фото IndieWire

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Что Роулинг думает о трансгендерах и как на это отреагировали другие звезды "Гарри Поттера"

Реакция на Роулинг вспыхнула в июне 2020 года, когда она опубликовала в твиттере серию комментариев, в которых утверждала, что обсуждение гендерной идентичности отрицает биологический пол. "Если секс ненастоящий, нет и влечения к представителям своего пола", – писала автор. Если секс нереален, живая реальность женщин во всем мире стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но стирание понятия секса лишает многих возможностей осмысленно обсуждать свою жизнь". В последующие годы Роулинг продолжала укреплять свою позицию.

"Трансгендерные женщины – это женщины", – написал Рэдклифф в своем открытом письме. "Любое заявление об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и идет вопреки всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, которые имеют гораздо больший опыт в этом вопросе, чем Джо или я".

Редклифф дополнил: "Всем людям, которые сейчас считают, что их впечатления от книг ("Гарри Поттера", – 24 канал) запятнаны или уменьшились, я глубоко сожалею о той боли, которую нанесли вам эти комментарии. Я очень надеюсь, что вы не потеряете полностью то, что было для вас ценно в этих историях".

Несколько других актеров "Гарри Поттера" выступили против убеждений Роулинг после письма Рэдклиффа. Недавно Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в сериале, дистанцировался от франшизы Роулинг.

"Я за выбор, за обсуждение, за права человека по всем направлениям и за любовь. И на все, что не касается этих вещей, у меня действительно не так много времени", – сказал Фелтон The Independent в прошлом месяце. "Это также напоминание о том, что, хотя Джо является основателем этих историй, она не была частью процесса создания фильма в такой степени, как некоторые люди могут подумать. Я думаю, что видел ее только один или два раза на съемочной площадке".

Эмма Уотсон написала: "Транслюди – это те, кем они себя называют и они заслуживают жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным вопросам или утверждениям, что они не те, кем они себя называют. Я хочу, чтобы все трансгендеры знали, что я та многие другие люди во всем мире видят вас, уважают и любят за то, кто вы являетесь".