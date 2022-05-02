Мировые знаменитости продолжают выражать слова поддержки Украине, сообщает 24 канал. К Международному дню Гарри Поттера, 24 канал расскажет об актерах, солидарных с украинцами.

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Какие актеры из "Гарри Поттера" поддержали Украину

Дэниел Рэдклифф

Актер, сыгравший Гарри Поттера, поддержал Украину, сравнив Путина с темным волшебником Лордом Волдемортом. На странице поклонников в инстаграме он написал: "Я еще раз говорю вам всем: в свете возвращения лорда Владимира мы настолько сильны, насколько мы единственны, настолько слабы, насколько мы разделены".

Кроме этого он заявил, что подарит всем бесплатные волшебные палочки, чтобы все могли оградить себя от Темного Лорда.



Дэниел Рэдклифф поддержал Украину / Скриншот сообщения

Том Фелтон

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, активно ведет страницу в инстаграме, часто публикует там видео, на которых поет. В марте он опубликовал ролик, под которым оставил ссылку на страницу Razom for Ukraine – некоммерческой организации, поддерживающей украинцев.

Том Фелтон поддержал украинцев: смотрите видео онлайн

Ранее актер также выражал свою поддержку в сообщениях: "Посылаю солидарность и молитвы всему украинскому народу, всем в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всем, кто пострадал. Мы с вами".



Том Фелтон поддержал Украину / Фото с инстаграммы актера

Оливер Фелпс

Оливер Фелпс, сыгравший в саге "Гарри Поттер" Джорджа Уизли, поддержал Украину. Он купил футболку с украинской символикой и опубликовал фото у себя в инстаграме. Как известно, средства, полученные от продажи мерчу, спортсмен жертвует пострадавшим от войны украинцам.

Я присоединяюсь к @usykaa, чтобы поддержать украинские усилия по оказанию помощи этой лимитированной линией одежды. Вся прибыль будет пожертвована,

– написал в инстаграме Оливер Фелпс.



Оливер Фелпс в футболке бренда Александра Усика / Фото с инстаграма актера

Украинцев поддержала и писательница Джоан Роулинг, без которой фильма о Гарри Поттере не было. Она призвала мир помочь украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Писательница не только собирает средства со своей благотворительной организацией Lumos, но и сама пожертвовала 1 миллион стерлингов, что равняется 1,3 миллиона долларов.