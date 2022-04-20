Режиссеры и сценаристы не только волонтерят, снимают фильмы и помогают в информационной борьбе с врагом. Например, Шон Пенн, сейчас помогающий переселенцам, но работал над фильмом в Украине еще до начала войны, 24 февраля война его застала вместе с украинцами.

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Голливудские режиссеры и сценаристы, помогающие Украине в борьбе с Россией

Ибо Виллимон, сценарист сериала "Карточный домик"

Драматург Бо Виллимон, известный как сценарист американского сериала "Карточный домик", приехал в Украину и стремится запечатлеть жестокие зверства россиян в Киевской области.

Он стремится рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в 2022 году и героическом сопротивлении украинского народа. Потому что Виллимон действительно был шокирован зверствами россиян на Киевщине, однако увлечен украинцами, несмотря ни на что верящими в победу Украины.

О фильме и впечатлениях от увиденного

В интервью изданию "Обозреватель" он сказал, что в Украину приехал вместе с командой, а его лента будет "включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением". Он опишет то, как эти люди выживают, адаптируются и, несмотря ни на что, развиваются в эпицентре конфликта.

Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное влияние,

– сказал он.



Ибо Виллимон снимает документалку о Буче / "Обозреватель"

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Кэри Фукунага, режиссер фильма "007: Не время умирать"

Режиссер последнего фильма о Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Украину и присоединился к проекту World Central Kitchen, занимающемуся организацией питания после стихийных бедствий. Перед визитом в столицу Украины он побывал во Львове. 24 марта Фукунага опубликовал первые фото из Украины.

Во время своей волонтерской поездки он посетил киевское метро, ​​вместе со своей командой доставил к жителям продовольствие, также пообщался с волонтерами и беженцами.

Кстати говоря. Кэри Фукунага лично начал снимать мероприятие на станции метро для дальнейшего освещения историй пострадавших от войны, чтобы как можно больше людей во всем мире знали, что происходит в Украине. Затем Фукунага привез 600 горячих обедов и 6 тысяч килограммов продуктов в Бучу. По словам звезды, сначала люди плакали, а затем его обнимали. А в Харьковской области режиссер не только стал свидетелем российского обстрела центра Харькова, но и спас собаку из-под завалов в городе Дергачи. О собаке "Сейчас мы называем его Шева или Тарас (да, я в курсе, что украинцы не используют имена людей для животных, но это хорошее имя). Ему сделали прививку, удалили клещей и выкупали. Мы нашли его на холме к северу от Дергачев. Если кто-то знает кого-то из Дергачей, кто может узнать его или его владельцев, дайте мне знать, пожалуйста".

Фукунага спас собаку / Скриншот Суспильного Читайте "Выделите миллиарды": Эллен Дедженерес призвала мировых лидеров лучше поддерживать Украину Об обстрелах Харькова "Пасхальное воскресенье, Харьков. Медик Денис Петренко остается с жертвой ракетных обстрелов во время второго обстрела. Российские силы применяют тактику, известную как "двойной удар", намеренно направленный на тех, кто первыми прибывает на помощь", – подписал фото режиссер. Шон Пенн, режиссер фильма "В диких условиях " Сам Пенн был в Украине , когда Россия ворвалась в наше государство и начала полномасштабную войну. Тогда он уже работал над документальным фильмом, а раньше, ноябре, имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли. 24 февраля режиссер покинул Украину, но сейчас рассматривает возможность вернуться и с оружием в руках защищать нас от врага. Также Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины. Больше о том, как режиссер помогает Украине, читайте по ссылке .