Режиссеры и сценаристы не только волонтерят, снимают фильмы и помогают в информационной борьбе с врагом. Например, Шон Пенн, сейчас помогающий переселенцам, но работал над фильмом в Украине еще до начала войны, 24 февраля война его застала вместе с украинцами.
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Голливудские режиссеры и сценаристы, помогающие Украине в борьбе с Россией
Ибо Виллимон, сценарист сериала "Карточный домик"
Драматург Бо Виллимон, известный как сценарист американского сериала "Карточный домик", приехал в Украину и стремится запечатлеть жестокие зверства россиян в Киевской области.
Он стремится рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в 2022 году и героическом сопротивлении украинского народа. Потому что Виллимон действительно был шокирован зверствами россиян на Киевщине, однако увлечен украинцами, несмотря ни на что верящими в победу Украины.
О фильме и впечатлениях от увиденного
В интервью изданию "Обозреватель" он сказал, что в Украину приехал вместе с командой, а его лента будет "включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением". Он опишет то, как эти люди выживают, адаптируются и, несмотря ни на что, развиваются в эпицентре конфликта.
Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное влияние,
– сказал он.
Ибо Виллимон снимает документалку о Буче / "Обозреватель"
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Кэри Фукунага, режиссер фильма "007: Не время умирать"
Режиссер последнего фильма о Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Украину и присоединился к проекту World Central Kitchen, занимающемуся организацией питания после стихийных бедствий. Перед визитом в столицу Украины он побывал во Львове. 24 марта Фукунага опубликовал первые фото из Украины.
Во время своей волонтерской поездки он посетил киевское метро, вместе со своей командой доставил к жителям продовольствие, также пообщался с волонтерами и беженцами.
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