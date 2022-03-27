Как отметил 24 канал, в это непростое время войны России против Украины поддержка мира для украинского народа важна как никогда. Редакция Кино 24 вспомнила, какие голливудские звезды взяли на себя миссию собрать средства на помощь и пожертвовать пострадавшим от российской военной агрессии.

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Мировые знаменитости, которые пожертвовали средства Украине

Мила Кунис и Эштон Кутчер – 35 миллионов долларов

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер собрали уже 35 миллионов долларов для Украины. Они поблагодарили всех, кто приобщился к пожертвованию, и решили продлить сбор до 40 миллионов.

После этого Владимир Зеленский через видеосвязь поблагодарил звезд за помощь Украине. Президент отметил, что они одними из первых откликнулись на горе.

Как известно, 4 марта 2022 актеры объявили о начале фандрайзинговой компании для помощи пострадавшим от российской агрессии на территории Украины.



Мила Кунис и Эштон Кутчер / Скриншот с видео

Бетенни Франкель – 25 миллионов долларов

Звезда сериала "Настоящие домохозяйки Нью-Йорка" Бэтенни Франкель постоянно работает, чтобы помогать Украине. Через свой фонд BStrong она уже собрала более 25 миллионов долларов.

Пожертвованные деньги предназначены для удовлетворения необходимых потребностей: еды, воды, детских и бытовых товаров, средств женской гигиены.

Мы превзошли 25 миллионов сбора средств для Украины,

– написала звезда в своем твитере.



Бетенни Франкель / Энциклопедия

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Джоан Роулинг – 1,3 миллиона долларов

Автор легендарного "Гарри Поттера" Джоан Роулинг призвала мир помочь украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Писательница не только собирает средства со своей благотворительной организацией Lumos, но и сама пожертвовала 1 миллион стерлингов, что равняется 1,3 миллиона долларов.



Джоан Роулинг / Фото AP

Стивен Спилберг – 1 миллион долларов

Стивен Спилберг с женой Кейт Кэпшоу пожертвовали 1 миллион долларов в поддержку Украины. Деньги будут направлены на нужды гуманитарных организаций, занимающихся пострадавшими от военной агрессии России.

Средства были выделены нескольким организациям в Украине и Польше. В частности, Польскому Красному Кресту, Польской гуманитарной акции, World Central Kitchen, Обществу милосердия еврейским иммигрантам и Фонду срочных действий.



Спилберг и его жена / Фото Variety

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – 1 миллион долларов

Еще одна голливудская пара решила присоединиться к волонтерству. Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс собирают средства украинским беженцам. Звезды сотрудничают с благотворительным фондом ООН и планируют собрать миллион долларов помощи.



Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото из инстаграма

Оливия Колман – неизвестно сколько

Оливия Колман, которая является номинанткой премии Оскар-2022 (к слову, состоится ночью 28 марта в 3 часа по киевскому времени) присоединилась к сбору средств для украинцев. Актриса пожертвовала деньги организации Choose Love, использующей их для предоставления жизненно важных услуг беженцам из Украины, включая неотложную медицинскую помощь, питание, жилье, одежду, юридическую поддержку.



Оливия Колман / Аllure

Актеры, которые призывали к пожертвованию

Флоренс Пью

Голливудская актриса Флоренс Пью, известная по главной роли в супергеройском фильме "Черная вдова", поддержала Украину и призвала небезразличных финансово помогать украинской армии.

Украина нуждается в поддержке. Пожалуйста, перейдите по ссылке ниже, чтобы пожертвовать. Пожалуйста, не стесняйтесь посылать мне сообщения с любыми ссылками, благотворительными организациями, новостями, которые вы хотите, чтобы я опубликовала,

– отметила она в инстаграме.



Флоренс Пью поддержала Украину / Скриншот со страницы актрисы

Марина Мазепа

Украинская актриса из Конотопа Марина Мазепа высказалась в поддержку Украины и поделилась в инстаграме ссылкой благотворительного фонда "Вернись живым", чтобы ее подписчики смогли поддержать украинскую армию.

Ольга Куриленко

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко призвала помогать украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины.

Кроме того, знаменитость на своей странице в инстаграме обнародовала видео, где показала кадры эвакуации украинских семей, будни в бомбоубежищах и заплаканных украинских детей.

Кэтрин Винник

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник решилась на серьезный шаг и создала специальный фонд помощи для Украины Winnick Fondation .



Надпись "Зеленскому нужна свободная Украина" / Скриншот с сайта фонда

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в инстаграме обнародовал фотографии жертв войны в Украине. Кроме этого, актер призвал всех небезразличных помогать украинцам и в своем сообщении актер оставил ссылку на благотворительные организации, поддерживающие Украину.



Леонардо Ди Каприо призвал помогать украинцам / Скриншот из сообщений актера

Еще больше поддержки от мировых звезд:

Голливудская звезда Голди Гоун , сыгравшая роль Миссис Клаус в "Рождественских хрониках" 2018 и 2020 годов, поддержала украинских матерей . Она объявила сбор средств на нужды семей, пострадавших от русской орды, и призвала мир помогать.