Актриса и режиссер Кэтрин Винник, что происходит из "крепкой украинской семьи в Канаде", рассказала источнику, что во время войны России против Украины важно превращать боль в действие. Именно невыразимая боль всех украинцев, которые пострадали и страдают в войне от российских оккупантов стала толчком к созданию постоянно действующего фонда.

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Кэтрин Винник не смогла найти нужные слова, чтобы описать все ужасы, что она наблюдает в ее любимой Украине.

Я на связи с командой Президента Зеленского почти каждый день, поэтому я знаю все свежие новости, и мне больно видеть, что происходит. Не могу поверить, что мы живем в то время, когда невинных мужчин, женщин и детей убивают прямо на наших глазах,

– заявила Винник.

Винник сообщила, что объединилась со своей матерью, чтобы создать Winnick Fondation для сбора средств на нужды Украины.

Очень важно помогать тем, кто находится на местах, чтобы продолжать бороться с этим,

– сказала она.

Также актриса добавила, что мать постоянно занимается благотворительностью и сотрудничает с некоммерческими благотворительными организациями. Все остальные члены семьи в Канаде, так или иначе, задействованы в помощи беженцам из Украины и предоставлении им медицинской помощи и первых продуктов необходимости.

На сайте актриса выразила восхищение Президентом Украины Зеленским, особенно тем фактом, что он остался в стране, в которой война, несмотря на предложение США о выезде.

Надпись "Зеленскому нужна свободная Украина" / Скриншот с сайта фонда

Также звезда "Викингов" подчеркнула, что Президент Зеленский – это "наш голос народа", добавив: "Он наш лидер, и я не знаю, где бы мы были без него. Он объединил весь мир".