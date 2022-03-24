Актриса та режисерка Кетрін Винник, що походить із "міцної української родини в Канаді", розповіла для джерела, що у часи війни Росії проти України важливо перетворювати біль на дію. Саме невимовний біль за усіх українців, що постраждали і страждають у війні від російських окупантів став поштовхом до створення постійно діючого фонду.

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Кетрін Вінник не змогла знайти потрібних слів, щоб описати усі жахи, що вона спостерігає у її улюбленій Україні.

Я на зв'язку з командою Президента Зеленського майже щодня, тому я знаю про усі свіжі новини, і мені боляче бачити, що відбувається. Не можу повірити, що ми живемо у час, коли безневинних чоловіків, жінок і дітей вбивають прямо на наших очах,

– заявила Винник.

Винник повідомила також, що об'єдналася зі своєю матір'ю, аби створити Winnick Fondation для збору коштів на потреби України.

Дуже важливо допомагати тим, хто перебуває на місцях, щоб продовжувати боротися з цим,

– сказала вона.

Також актриса додала, що її матір постійно займається благодійністю та співпрацює з некомерційними благодійними організаціями. Всі решта члени родини у Канаді так чи інакше задіяні у допомозі біженцям з України та надання їм медичної допомоги і перших продуктів необхідності.

На сайті акторка висловила неабияке захоплення Президентом України Зеленським, особливо тим фактом, що він залишився в країні, у якій війна, незважаючи на пропозицію США на виїзд.



Напис "Зеленському потрібна вільна Україна" / Скриншот з сайту фонду

Також зірка "Вікінгів" наголосила, що Президент Зеленський – це "наш голос народу", додавши: "Він наш лідер, і я не знаю, де ми були б без нього. Він об'єднав увесь світ".