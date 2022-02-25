Мировые знаменитости и влиятельные лица продолжают поддерживать Украину. Украинская актриса Марина Мазепа, кроме слов поддержки, добавила к своим публикациям линк благотворительного фонда "Вернись живым", чтобы поддержать украинскую армию.

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В этой ситуации мы должны держаться вместе. И я прошу вас, люди, пожалуйста, поддерживайте Украину, будьте с Украиной. Говорите, где бы вы ни были,

– сказала Марина Мазепа.

Текст сообщения киноактрисы Марины Мазепы

"Мы должны сохранять спокойствие и смотреть на ситуацию с холодным умом. Это нормально, что доллар поднялся. Это было бы нормально для экономики любой страны.

Будем вместе, поддержим друг друга. Не верьте дезинформации и фейкам. Отслеживайте только 2-4 официальных источника. Блокируйте тех, кто распространяет фейки.

Мы сильные, мы вместе, мы украинцы. Слава Украине!"

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