Світові знаменитості та впливові особи продовжують підтримувати Україну. Українська акторка Марина Мазепа, окрім слів підтримки, додала до своїх публікацій лінк благодійного фонду "Повернись живим", щоб підтримати українську армію.

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У цій ситуації ми маємо триматися разом. І я прошу вас, люди, будь ласка, підтримуйте Україну, будьте з Україною. Говоріть, де б ви не були,

– сказала Марина Мазепа.

Текст повідомлення кіноакторки Марини Мазепи

"Ми повинні зберігати спокій і дивитися на ситуацію з холодним розумом. Це нормально, що долар піднявся. Це було б нормально для економіки будь-якої країни.

Будьмо разом, підтримаймо одне одного. Не вірте дезінформації та фейкам. Відстежуйте лише 2 – 4 офіційні джерела. Блокуйте тих, хто поширює фейки.

Ми сильні, ми разом, ми українці. Слава Україні!"

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