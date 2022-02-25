Помните, украинские военные дают достойный отпор врагу. А сознательные мировые знаменитости продолжают публично поддерживать Украину не только словами, но и финансово.

Важно Блокируйте тех, кто распространяет фейки, – актриса из Конотопа Марина Мазепа поддержала Украину

Мы уже писали, что украинская актриса из Конотопа Марина Мазепа высказалась в поддержку Украины и поделилась в инстаграме ссылкой благотворительного фонда "Вернись живым", чтобы ее подписчики смогли поддержать украинскую армию.

Голливудская актриса Флоренс Пью также поддержала Украину и призвала финансово помочь украинской армии

"Я в шоке. Это ужасно. Картины разрывают сердце. Как мы вышли из последних двух лет кошмара и вступили в новый?".

Флоренс Пью поддержала Украину / Скриншот со сторис актрисы

"Я не могу даже представить, как эти люди напуганы. Мне невероятно жаль всех, кого это задело".

Флоренс Пью поддержала Украину / Скриншот со сторис актрисы

Мое сердце разбито. В этом посте есть больше видео, Но... да. Это реально. Это случилось".

Флоренс Пью поддержала Украину / Скриншот со сторис актрисы

"Украина нуждается в поддержке. Если можете, перейдите по ссылке ниже, чтобы пожертвовать. Пожалуйста, не стесняйтесь присылать мне сообщения с любыми ссылками, благотворительными организациями, новостями, которые вы хотите, чтобы я опубликовала".

Флоренс Пью поддержала Украину / Скриншот со сторис актрисы

"Монстр (...). Он сумасшедший".

Флоренс Пью поддержала Украину / Скриншот со сторис актрисы

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