Пам’ятаймо, українські військові дають гідну відсіч ворогові. А свідомі світові знаменитості продовжують публічно підтримувати Україну не лише словами, а й фінансово.

Важливо Блокуйте тих, хто поширює фейки, – акторка з Конотопа Марина Мазепа підтримала Україну

Ми вже писали, що українська акторка з Конотопа Марина Мазепа висловилася на підтримку України та поділилася в інстаграмі лінком благодійного фонду "Повернись живим", щоб її підписники змогли підтримати українську армію.

Голлівудська актриса Флоренс П’ю також підтримала Україну і закликала фінансово допомогти українській армії

"Я в шоці. Це жахливо. Картини розривають серце. Як ми вийшли з останніх двох років кошмару і вступили у новий?".



Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки

"Я не можу навіть уявити, як ці люди налякані. Мені неймовірно шкода всіх, кого це зачепило".



Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки

Моє серце розбите. В цьому пості є більше відео, але… так. Це реально. Це сталося".



Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки

"Україна потребує підтримки. Якщо можете, перейдіть за посиланням нижче, щоб пожертвувати. Будь ласка, не соромтеся надсилати мені повідомлення з будь-якими посиланнями, благодійними організаціями, новинами, які ви хочете, щоб я опублікувала".



Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки

"Монстр (...). Він божевільний".



Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки

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