Свое сообщение она посвятила Международному женскому дню. Звезда призвала 3-миллионную аудиторию пожертвовать детям и матерям, которые находятся под обстрелами или эмигрировали на Запад.

Важно Джессика Честейн увлечена отважностью украинских женщин, рожающих в бомбоубежищах

Голди Гоун объявила сбор средств для украинских семей

К сообщению актриса прикрепила иллюстративную фотографию мамы с детьми, которые вынуждены были эмигрировать заграницу.

Семьи в Украине находятся в серьезной опасности, в тяжелых эмоциональных потрясениях и массовой эмиграции. Матери и дети на днях простаивают на границах, а некоторые семьи часами находятся на холоде без крова,

– написала актриса.

"У меня разрывается сердце, когда я слышу о том, что беременные женщины в Украине вынуждены рожать в бомбоубежищах без лекарств и оборудования, тогда как, по оценкам, 80 000 украинских женщин будут рожать в ближайшие три месяца ", – дополнила она.

Голди Гоун призвала мир помочь украинским семьям: "В честь Международного женского дня, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в поддержку @savethechildren Ukraine Crisis Relief Fund, чтобы помочь оказать детям и семьям немедленную помощь, такую ​​как: еда, вода, гигиенические наборы, психосоциальная поддержка и денежная помощь. Пожалуйста, используйте ссылки в моей биографии, чтобы сделать пожертвования. В то же время мы должны защитить детей и семьи в кризисной ситуации".

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Мировые знаменитости поддерживают украинских женщин

Американская актриса, звезда "Сцен супружеской жизни" Джессика Честейн поддержала украинских женщин, вынужденных сегодня рожать в подвалах. Она опубликовала пост, где собрала несколько фотографий беременных украинских женщин, которые прячутся в бомбоубежищах во время обстрелов.

С Международным днем ​​борьбы за женские права украинских женщин поздравила и легендарная актриса Дженнифер Энистон . Ее коллега из сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун в своем инстаграмме оставила ссылки на организации, финансово поддерживающие украинские семьи.

Мужеством украинских женщин увлеклись также звезда "Двенадцать друзей Оушена" Кэтрин Зета-Джонс . Об этом она написала в своем инстаграме и опубликовала фотографии украинских защитниц и матерей.