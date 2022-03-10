Свій допис вона присвятила Міжнародному жіночому дню. Зірка закликала 3-мільйонну аудиторію пожертвувати дітям та матерям, які перебувають під обстрілами або емігрували на Захід.

Важливо Джессіка Честейн захоплена відважністю українських жінок, які народжують у бомбосховищах

Голді Гоун оголосила збір коштів для українських сімей

До повідомлення акторка прикріпила ілюстративне фото мами з дітьми, що змушені були емігрувати закордон.

Сім'ї в Україні перебувають у серйозній небезпеці, в тяжких емоційних потрясіннях та масовій еміграції. Матері та діти днями простоюють на кордонах, а деякі сім'ї годинами перебувають на холоді без даху над головою,

– написала акторка.

"У мене розривається серце, коли я чую про те, що вагітні жінки в Україні змушені народжувати у бомбосховищах без ліків та обладнання, тоді як, за оцінками, 80 000 українських жінок народжуватимуть у найближчі три місяці", – доповнила вона.

Голді Гоун закликала світ допомогти українським сім’ям: "На честь Міжнародного жіночого дня, будь ласка, приєднуйтесь до мене на підтримку @savethechildren Ukraine Crisis Relief Fund, щоб допомогти надати дітям та сім'ям негайну допомогу, таку як: їжа, вода, гігієнічні набори, психосоціальна підтримка та грошова допомога. Будь ласка, використовуйте посилання в моїй біографії, щоб зробити пожертвування. Водночас ми маємо захистити дітей та сім'ї у кризовій ситуації".

Читайте також З українським прапором: Камбербетч на кінофестивалі в Санта-Барбарі знову підтримав Україну

Світові знаменитості підтримують українських жінок

Американська акторка, зірка "Сцен подружнього життя" Джессіка Честейн підтримала українських жінок, які вимушені сьогодні народжувати у підвалах. Вона опублікувала пост, в якому зібрала декілька світлин вагітних українських жінок, які ховаються у бомбосховищах під час обстрілів.

З Міжнародним днем боротьби за жіночі права українських жінок привітала і легендарна акторка Дженніфер Еністон. ЇЇ колега з серіалу "Ранкове шоу" Різ Візерспун у своєму інстаграмі залишила посилання на організації, які фінансово підтримують українські сім’ї.

Мужністю українських жінок захопилися також зірка "Дванадцять друзів Оушена" Кетрін Зета-Джонс. Про це вона написала у своєму інстаграмі та опублікувала фото українських захисниць та матерів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!