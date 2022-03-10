Зірка опублікувала пост, в якому зібрала декілька світлин вагітних українських жінок, які ховаються у бомбосховищах під час обстрілів. "Ці жінки – особливі", – прокоментували її підписники.

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Речі, які вам потрібно побачити. Цим відважним українкам довелося народжувати у бомбосховищах #StandWithUkraine,

– поділилася актриса зі своїми підписниками.

Знімки вагітних жінок в бомбосховищах / Фото з інстаграму Джессіки Честейн

Нагадаємо, голлівудські актори продовжують підтримувати Україну. Зокрема, мужністю українських жінок захопилися також зірка "Дванадцять друзів Оушена" Кетрін Зета-Джонс.

З Міжнародним днем боротьби за жіночі права українських жінок привітала і легендарна акторка Дженніфер Еністон. ЇЇ колега з серіалу "Ранкове шоу" Різ Візерспун у своєму інстаграмі залишила посилання на організації, які фінансово підтримують українські сім’ї.

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