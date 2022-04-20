Режисери та сценаристи не лише волонтерять, вони знімають фільми та допомагають в інформаційній боротьбі з ворогом. Наприклад, Шон Пенн, який зараз допомагає переселенцям, але працював над фільмом в Україні ще до початку війни, 24 лютого війна його застала разом з українцями.
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Голлівудські режисери та сценаристи, які допомагають Україні у боротьбі з Росією
Бо Віллімон, сценарист серіалу "Картковий будинок"
Драматург Бо Віллімон, відомий як сценарист американського серіалу "Картковий будинок", приїхав в Україну і має на меті зафільмувати жорстокі звірства росіян на Київщині.
Він прагне розказати всьому світові правду про геноцид українців у 2022 році та героїчний спротив українського народу. Бо Віллімон направду був шокований звірствами росіян на Київщині, однак захоплений українцями, які попри все вірять у перемогу України.
Про фільм та враження від побаченого
В інтерв’ю виданню "Обозреватель" він сказав, що в Україну приїхав разом із командою, а його стрічка "включатиме досвід звичайних людей, які були змушені зіткнутися зі вторгненням". Він опише те, як ці люди виживають, адаптуються та попри все розвиваються в епіцентру конфлікту.
Сьогодні ми бачили Бородянку, Бучу – неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це справило потужний емоційний вплив,
– сказав він.
Бо Віллімон знімає документалку про Бучу / "Обозреватель"
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Кері Фукунага, режисер фільму "007: Не час помирати"
Режисер останнього фільму про Бонда "007: Не час помирати" Кері Фукунага приїхав до України та приєднався до проєкту World Central Kitchen, який займається організацією харчування після стихійних лих. Перед візитом до столиці України, він побував у Львові. 24 березня Фукунага опублікував перші фото з України.
Під час своєї волонтерської подорожі він завітав у київське метро, разом зі своєю командою доставив до мешканців харчі, також поспілкувався із волонтерами та біженцями.
Шон Пенн у програмі Шона Генніті на каналі Fox News розповів про війну в Україні: дивіться відео