У недавньому інтерв'ю американському виданню Hollywood Authentic 61-річний актор, який знімав в Україні документальний фільм, коли почалась війна, розповів про можливе повернення до зони бойових дій.

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Шон Пенн розглядає можливість приєднатись до опору України проти Росії

Актор заявив, що має намір повернутися в Україну. Згадуючи про своє перебування в країні в лютому, він доповнив: "Єдина можлива причина, через яку я залишався в Україні довше минулого разу, полягала в тому, що я тримав у руках гвинтівку". Далі він продовжив: "Днями я був на заправці у Брентвуді (Лос-Анджелес, – Кіно 24) та тепер думаю про те, щоби підняти зброю проти Росії? Що, чорт забирай, відбувається?".

Зауважимо, Пенн публічно підтримує Україну, виступаючи проти Росії. Раніше він закликав США "вкласти все" на підтримку українців, крім цього звернувся до світових мільярдерів, щоб ті купили 12 літаків для української держави.

Варто зазначити, нещодавно Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України.

В інтерв’ю Пенн нагадав також, що зараз у нього багато роботи з CORE щодо приймання біженців у Польщі.

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Про Зеленського

Пенн не може приховати також свого захоплення Володимиром Зеленським, вихваляючи його "пристрасть і мужність".

Ми не бачили такого могутнього керівництва вже кілька десятиліть,

– заявили в інтерв’ю.

Втім, Пенн знайомий з Володимиром Зеленським ще до війни. Адже, вони разом обговорювали фільм, який режисер знімав в Україні до того, як росіяни вдерлися на наші землі.

"Я згадую хлопця, якого зустрів перед тим, як прийшли росіяни. Він був дуже привабливим, яскравим і харизматичним, він мені одразу сподобався. А потім, побачивши його наступного дня, мене вразило те, що я зараз дивлюся на хлопця, який знав, що йому треба піднятися до найвищого рівня людської мужності та лідерства. Я думаю, він зрозумів, що був народжений для цього", – розповів Пенн про Зеленського до і після війни.