Драматург має на меті розказати всьому світові правду про геноцид українців у 2022 році та героїчний спротив українського народу. Бо Віллімон направду був шокований звірствами росіян на Київщині, однак захоплений українцями, які попри все вірять у перемогу України.

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Бо Віллімон знімає документалку про Бучу

Видання "Обозреватель" поспілкувалося зі сценаристом Бо Віллімоном та дізналося про плани фільмуванння документального фільму про війну. Крім цього, драматург поділився про те, що хотів би розповісти росіянам.

Про фільм та враження від побаченого

В інтерв’ю він сказав, що в Україну приїхав разом із командою, а його стрічка "включатиме досвід звичайних людей, які були змушені зіткнутися зі вторгненням". Він опише те, як ці люди виживають, адаптуються та попри все розвиваються в епіцентру конфлікту.

Сьогодні ми бачили Бородянку, Бучу – неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це справило потужний емоційний вплив,

– сказав він.

Водночас Бо Віллімону 44 роки, чимало війн відбулося за його життя, але сьогодні він вперше наблизився до цього так близько: "Мені пощастило ніколи в житті не стикатися з війною настільки близько, не довелося бувати у містах одразу після боїв – це мій перший досвід".

"Я думаю, коли люди обирають нападати на інших людей із такою люттю – це найгірший прояв людства, протизаконне вторгнення. Проте дуже надихає те, як мешканці Бородянки вже приводять до ладу та відновлюють своє місто: ти бачиш, як люди очищують вулиці, ти бачиш, як бригади будівельників розбирають завали, як люди разом намагаються робити ремонт. І на в’їзді в місто ми бачили велику двокілометрову чергу з машин людей, які намагаються повернутися додому. Посеред цього спустошення існує надія та натхнення, так само як і у самих українцях", – поділився він.



Бо Віллімон знімає документалку про Бучу / Фото Обозреватель

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Що хотів би сказати росіянам

В Росії зараз багато дезінформації, а людям важко дізнатися правду. Так сказав Бо Віллімон і ми, звісно, погоджуємося. Машина пропаганди зробила з людей зомбованих, які зовсім не можуть і не хочуть зрозуміти, в якій реальності живуть.

Я сподіваюся, що якби люди змогли дізнатися, що насправді відбувається в Україні, вони могли б продемонструвати таку саму сміливість, як українці, щоб протистояти цьому,

– сказав драматург.

Однак, зауважимо, росіяни вже давно могли б дізнатися правду, якби цього хотіли. Чимало російських відомих людей засудили Путіна та виїхали з країни.